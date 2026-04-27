Protestos violentos na counidade do Castelar - Reprodução Redes sociais

Protestos violentos na counidade do Castelar Reprodução Redes sociais

Publicado 27/04/2026 22:13

Uma operação da Polícia Civil na comunidade do Castelar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, terminou com duas pessoas baleadas e protestos violentos de moradores, na noite desta segunda-feira (27). Um ônibus foi incendiado e algumas ruas foram bloqueadas.

Veja o vídeo:

Moradores da comunidade do Castelar, em Belford Roxo, na Baixada, apedrejaram e incendiaram ônibus em protesto contra uma operação da Polícia Civil na noite desta segunda (27)



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/VuZRqVJniv — Jornal O Dia (@jornalodia) April 27, 2026

Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense realizavam uma ação para combater o tráfico na comunidade quando foram surpreendidos por criminosos armados. Houve troca de tiros.No confronto, um policial foi baleado, mas sem gravidade. No interior da comunidade agentes localizaram um morador ferido por tiro. Ele foi socorrido e levado para uma unidade de saúde. Não há informações sobre seu estado de saúde. A Polícia Civil não informou se houve presos ou apreensão de armas e drogas.Logo após a operação, moradores fecharam as principais vias do entorno para protestar. Segundo a Polícia Militar, barricadas foram montadas e objetos incendiados para impedir a circulação de veículos. Um ônibus também foi apedrejado e os passageiros precisaram deixar o veículo às pressas.Policiais do 39º BPM (Belford Roxo) foram enviados para conter os atos. Cinco pessoas foram levadas para a delegacia. O policiamento foi reforçado na área após as ruas serem liberadas ao trânsito.