Iphones, MacBook Neo, iPads e relógios esportivos foram apreendidos - Divulgação

Iphones, MacBook Neo, iPads e relógios esportivos foram apreendidos Divulgação

Publicado 27/04/2026 18:34

Rio - Mais de R$ 130 mil em mercadorias irregulares foram apreendidas pela Receita Federal durante uma fiscalização de rotina no Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte.

Segundo a Receita Federal, as mercadorias - incluindo iPhones modelo 17 Pro Max, MacBooks, iPads, relógios esportivos e perfumes importados - estavam com um passageiro que viajava de Foz do Iguaçu (PR) com destino a Natal (RN). Os itens foram avaliados em R$ 130.393,62.

O homem não possuía notas fiscais ou comprovação de entrada legal dos produtos no país e confessou que os itens seriam revendidos no Nordeste.



A carga foi totalmente retida e o passageiro agora responderá na Justiça.

