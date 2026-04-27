Iphones, MacBook Neo, iPads e relógios esportivos foram apreendidos Divulgação
A carga foi totalmente retida e o passageiro agora responderá na Justiça.
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