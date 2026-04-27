Perícia no local onde o operário Gabriel de Jesus Firmino, de 28 anos, morreu - Érica Martin/Agência O Dia

Perícia no local onde o operário Gabriel de Jesus Firmino, de 28 anos, morreuÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 27/04/2026 17:54

Rio - A morte do serralheiro Gabriel de Jesus Firmino , de 28 anos, durante a montagem do palco para o show da cantora Shakira na Praia de Copacabana, na Zona Sul, está repercutindo bastante na imprensa internacional. Veículos de diferentes perfis, entre agências de notícias e revistas de entretenimento, comentaram sobre o ocorrido.

O site TMZ, considerado como um dos mais influentes sobre celebridades e entretenimento no mundo, se referiu ao caso como "tragédia no Brasil". O veículo destacou, ainda, que o acidente aconteceu nos preparativos de um megaevento gratuito na cidade.

Já a revista People enfatizou a gravidade do ocorrido ao afirmar que o profissional sofreu "ferimentos por esmagamento", termo que foi amplamente replicado por outros portais internacionais. A publicação também ressaltou o impacto do acidente nos bastidores do espetáculo e a comoção entre membros da equipe.



A Entertainment Weekly destacou que o acidente aconteceu durante a montagem do palco para o próximo show no Brasil, contextualizando a tragédia dentro da expectativa gerada pela apresentação. Já a Rolling Stone citou que a morte do trabalhador lançou uma "sombra sobre o evento". O The Sun descreveu o caso como um "acidente horrível" e destacou que o trabalhador teria sido "esmagado" durante a construção do palco.

O caso

Gabriel sofreu esmagamento das pernas em um sistema de elevação no último domingo (26). Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, ele já havia sido retirado do equipamento por outros funcionários. O serralheiro chegou a ser encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, mas não resistiu.



Em imagens que circulam nas redes sociais, foi possível ver o desespero de vários funcionários ao tentarem retirar o equipamento de cima da vítima. Para isso, eles chegaram a utilizar uma serra e precisaram cortar partes da estrutura de ferro.



Morador de Magé , na Baixada Fluminense, Gabriel era casado e deixa três filhos.

O caso é investigado pela 12ª DP (Copacabana) como lesão corporal culposa provocada como acidente de trabalho. Por causa do trabalho dos policiais, a montagem do palco foi paralisada.

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