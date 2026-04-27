Roberta Santana registra ocorrência contra Cassia Kis: Viemos atrás de justiça - Reginaldo Pimenta

Roberta Santana registra ocorrência contra Cassia Kis: Viemos atrás de justiçaReginaldo Pimenta

Publicado 27/04/2026 15:28

Rio - Após acusar Cassia Kis de transfobia Roberta Santana fez um registro de ocorrência contra a atriz na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), nesta segunda-feira (27), por injúria e ameaça. Ela ainda revelou que vai denunciar a artista ao Ministério Público do Rio (MPRJ).

fotogaleria

"Viemos atrás de justiça, porque é inadmissível que isso aconteça em 2026. E vamos até o final atrás de justiça", afirmou a auxiliar de restaurante e atriz ao DIA. Roberta, que acusa Cassia de cometer transfobia em um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, também falou que não recebeu pedido de desculpas da veterana: "Em nenhum momento. Não existiu isso".

A vereadora Benny Briolly (PT) acompanhou Roberta na especializada e ressaltou que a denúncia foi realizada para que novos casos não ocorram: "Viemos atrás de justiça porque não vamos deixar isso impune, para que novas pessoas criminosas venham atacar a gente, a nossa comunidade. Isso não vai ser permitido jamais", disse Benny.

"Qualquer trabalhador ou trabalhadora que é impedido de fazer sua necessidade fisiológica, no seu ambiente de trabalho ou fora, significa a aniquilação da existência dessa pessoa", completou.

A reportagem de O DIA tenta contato com Cassia Kis. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

Entenda

O caso repercutiu no sábado (25), após Roberta detalhar o ocorrido nas redes sociais. "Fui vítima de transfobia, a autora desse crime de ódio, a atriz Cassia Kis. Assim que eu entrei no banheiro ela estava atrás de mim aguardando a fila, e começou os ataques, ouvi coisas absurdas. Entrei em uma das cabines e ao sair ela continuava falando coisas horríveis, e questionando minha presença no banheiro com uma das funcionárias", relatou.

"Ouvi ela dizer que o brasil estava perdido porque tinha 'homem' no banheiro, que não tinha uma placa ali autorizando minha entrada, coisas absurdas e deploráveis", complementou. Roberta disse, por fim, que nunca se sentiu "tão constrangida" em toda vida".