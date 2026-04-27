Início das obras em Copacabana - Reprodução

Início das obras em CopacabanaReprodução

Publicado 27/04/2026 17:57

Pivô de uma grande polêmica, o muro da Praça Sarah Kubitschek, em Copacabana, na Zona Sul, começou a ser demolido nesta segunda-feira (27) por funcionários da prefeitura. A estrutura, que exibe uma pintura de Millôr Fernandes, era alvo de reclamações antigas de moradores e comerciantes da região por questões relacionadas à segurança e ao isolamento visual do espaço. O local passará por obras que serão coordenadas pela Secretaria Municipal de Conservação.

Com a obra, a ideia é que o mural seja preservado por meio de uma reprodução na parede da vizinha Escola Cócio Barcellos. A medida, assim, permitirá a retirada do muro original e a integração da praça à calçada, ampliando a visibilidade interna e a circulação no entorno.

A promessa é de melhorias nas áreas de convivência e lazer, com revitalização das tradicionais mesas de xadrez e dos bancos já existentes, além da instalação de brinquedos infantis, parede de escalada e piso emborrachado.