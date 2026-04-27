Shakira lamentou morte de funcionário durante montagem de palco - Reprodução/Redes sociais

Shakira lamentou morte de funcionário durante montagem de palcoReprodução/Redes sociais

Publicado 27/04/2026 18:50

Rio - A Bonus Track, empresa responsável pelo show da cantora Shakira na Praia de Copacabana, disse que a artista está "muito comovida" com a morte do operário Gabriel de Jesus Firmino , de 28 anos, durante a montagem do palco que subirá no próximo sábado (2). Segundo a produtora, ela tem focado sua energia no amparo aos familiares do operário.

Ainda em nota divulgada nesta segunda-feira (27), a Bonus Track reforçou que o laudo final será apresentado pelos órgãos responsáveis em breve e pediu que "especulações não sejam reproduzidas antes da conclusão e da divulgação do relatório final da apuração". Leia a nota na íntegra abaixo.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ) informou, nesta segunda-feira (27), que vai autuar e multar a MG Coutinho Serviços Cenográficos (Cenoart) , empresa responsável pela montagem dos elevadores no palco. Fiscais constataram que a empresa não possui registro no Conselho para exercer atividades de engenharia, nem responsável técnico habilitado.

Repercussão internacional



A morte do serralheiro está repercutindo bastante na imprensa internacional . O site TMZ, considerado como um dos mais influentes sobre celebridades e entretenimento no mundo, se referiu ao caso como "tragédia no Brasil". O veículo destacou, ainda, que o acidente aconteceu nos preparativos de um megaevento gratuito na cidade.

Já a revista People enfatizou a gravidade do ocorrido ao afirmar que o profissional sofreu "ferimentos por esmagamento". O The Sun descreveu o caso como um "acidente horrível" e destacou que o trabalhador teria sido "esmagado" durante a construção do palco.

Nota na íntegra da Bonus Track

"A organização do evento esclarece que nesta segunda-feira, dia 27/04, foi realizada perícia no local onde houve o acidente que vitimou um profissional de montagem de palco. O laudo conclusivo final será apresentado pelos órgãos responsáveis em breve. Pedimos, em respeito a todos os envolvidos, que especulações não sejam reproduzidas antes da conclusão e do relatório final da apuração.



Neste momento delicado, nossas atenções estão voltadas para a família de Gabriel de Jesus Firmino. Entendemos o momento de dor e insegurança pelo qual estão passando e estamos em contato direto para que todo apoio e acolhimento necessário lhes seja assegurado.

O amparo à família é nossa prioridade nesse momento.



Shakira entrou em contato com a organização assim que soube do ocorrido e tem mantido contato constante nossa equipe, acompanhando de perto os desdobramentos. Ela está muito comovida com o que aconteceu e também foca sua energia nesse amparo aos familiares."