MetrôRio - Divulgação/MetrôRio

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Publicado 27/04/2026 18:54 | Atualizado 27/04/2026 19:06

Rio - Uma falha no fornecimento de energia afetou a circulação do Metrô na tarde desta segunda-feira (27). Os passageiros enfrentaram intervalos irregulares. De acordo com a concessionária, o serviço foi normalizado em seguida.

"O MetrôRio informa que, neste momento, os intervalos estão normalizados nas linhas 1, 2 e 4. Mais cedo, houve uma falha no fornecimento de energia elétrica", afirmou a concessionária por meio de nota enviada ao DIA.