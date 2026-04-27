MetrôRioDivulgação/MetrôRio
Falha em fornecimento de energia afeta circulação do metrô
De acordo com a concessionária, serviço foi normalizado em seguida
Apontado como "homem de guerra" de Peixão é preso em hospital no Centro
Suspeito ligado ao Complexo de Israel era considerado braço operacional do traficante e estava internado quando foi localizado
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De acordo com a concessionária, serviço foi normalizado em seguida
Shakira está 'muito comovida' com a morte do operário, diz produtora do evento
Bonus Track pediu que especulações não sejam reproduzidas antes da conclusão e da divulgação do relatório final da apuração
Receita Federal apreende mais de R$ 130 mil em iPhones e perfumes no Galeão
Carga vinha de Foz do Iguaçu (PR) com destino a Natal (RN)
Muro é demolido na Praça Sarah Kubitschek, em Copacabana
Intervenção prevê integração da praça à calçada, melhorias de acessibilidade e preservação de obra de Millôr Fernandes em novo local
'Tragédia': imprensa internacional repercute morte de trabalhador no palco de Shakira no Rio
Alguns veículos afirmaram que o ocorrido lançou uma "sombra sobre o evento"
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