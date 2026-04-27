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O Dia
Rio - Uma falha no fornecimento de energia afetou a circulação do Metrô na tarde desta segunda-feira (27). Os passageiros enfrentaram intervalos irregulares. De acordo com a concessionária, o serviço foi normalizado em seguida.
"O MetrôRio informa que, neste momento, os intervalos estão normalizados nas linhas 1, 2 e 4. Mais cedo, houve uma falha no fornecimento de energia elétrica", afirmou a concessionária por meio de nota enviada ao DIA.
 