Estudante morreu após mal súbito na Escola Municipal Francisco Portugal Neves - Reprodução/Google Maps

Estudante morreu após mal súbito na Escola Municipal Francisco Portugal NevesReprodução/Google Maps

Publicado 27/04/2026 22:17 | Atualizado 27/04/2026 22:21

Rio - Uma estudante de 14 anos morreu após passar mal na Escola Municipal Francisco Portugal Neves, em Niterói, na Região Metropolitana, na manhã desta segunda-feira (27). O secretário municipal de Educação, Bira Marques, afirmou, por meio das redes sociais, que a estudante sofreu um mal súbito.

"Recebi com enorme tristeza a notícia do falecimento de uma estudante da Escola Municipal Francisco Portugal Neves, após sofrer um mal súbito. Lamento profundamente esta perda tão dolorosa", escreveu.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o socorro médico foi acionado assim que a aluna apresentou mal-estar. A adolescente chegou a ser atendida, mas não resistiu e morreu. A escola fica localizada a 550 metros de distância de um hospital do bairro.



Em nota, a pasta também lamentou o ocorrido e prestou solidariedade à família e à comunidade escolar. "A Secretaria de Educação manifesta profundo pesar pelo ocorrido e se solidariza com familiares, amigos e toda a comunidade escolar neste momento de dor, permanecendo à disposição para prestar o apoio necessário", informou.