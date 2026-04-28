Material apreendido com o criminoso - Divulgação / PMERJ

Material apreendido com o criminosoDivulgação / PMERJ

Publicado 28/04/2026 07:29 | Atualizado 28/04/2026 13:38

Rio – Um homem foi preso em flagrante, na manhã desta terça-feira (28), por furtar cabos elétricos de uma empresa, na Rua Correia Vasques, na Cidade Nova, Zona Central.



Segundo a PM, agentes do 4º BPM (São Cristóvão) receberam o acionamento após o estabelecimento ver o momento do furto através das câmeras de segurança. No momento da abordagem, o homem estava com os fios e um alicate dentro de uma mochila.



Ele, que não teve a identidade divulgada, e o material foram encaminhados à 6ª DP (Tijuca).