Terminal Margaridas, em Irajá, integra a Região Metropolitana do Rio - Érica Martin / Arquivo O Dia

Terminal Margaridas, em Irajá, integra a Região Metropolitana do RioÉrica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 28/04/2026 08:40 | Atualizado 28/04/2026 12:59

Rio – A partir desta sexta-feira (1º), passageiros que utilizam o Terminal BRT Metropolitano Pedro Fernandes, também conhecido como Margaridas, em Irajá, na Zona Norte, terão acesso a novas linhas saindo de Nova Iguaçu e São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A ampliação foi anunciada pela Prefeitura do Rio, em parceria com o governo estadual.



Ao todo, quatro ônibus sairão de Nova Iguaçu (113B, 114B, 118B e 479I), e três (474B, 512B e 514B) de São João de Meriti.

Nesta primeira etapa, dez linhas intermunicipais farão integração no terminal, com intervalos de até 20 minutos. Já o serviço de ida e volta do BRT entre o Terminal Metropolitano Pedro Fernandes e o Terminal Intermodal Gentileza levará até três minutos. Antes e depois do intervalo, os ônibus voltarão a circular até a Central do Brasil.

As linhas de Mesquita (77) funcionam das 4h30 às 22h, enquanto as demais receberão passageiros das 6h às 22h. A tarifa é de R$ 6,70.