Policiais ameaçaram funcionários e quebraram portão do depósito - Reprodução

Policiais ameaçaram funcionários e quebraram portão do depósitoReprodução

Publicado 04/05/2026 10:46

Rio - Policiais da 60ª DP (Campos Elíseos) invadiram um depósito da Prefeitura do Rio, no Andaraí, na Zona Norte, neste domingo (3), para recuperar um carro, que seria uma viatura descaracterizada. O automóvel havia sido rebocado por estar estacionado irregularmente em Copacabana, na Zona Sul, no esquema do show da Shakira.

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Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), dois agentes foram ao depósito para recuperar à força o veículo. A pasta informou que servidores chegaram a ser agredidos depois de explicarem todos os trâmites legais para a retirada do carro.

Imagens de câmeras de segurança mostram um dos policiais apontando um fuzil para um dos funcionários. Outra gravação flagrou a viatura da 60ª DP avançando contra uma servidora e quebrando o portão do local.

Policiais civis invadem depósito da Prefeitura do Rio para recuperar à força carro que havia sido rebocado por estacionamento regular



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A Seop se solidarizou com os servidores e lamentou a truculência da ação. Ainda de acordo com a pasta, o caso foi registrado na Corregedoria da Polícia Civil como transgressão disciplinar.

Procurada, a Polícia Civil informou que a Corregedoria-Geral apura as condutas dos servidores. A corporação destacou que não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta e reiterou o compromisso de combate ao crime em defesa da sociedade.

Um dos agentes envolvidos na invasão foi afastado preventivamente.