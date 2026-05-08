Felipe Marques está internado no Hospital São Lucas, em Copacabana - Reprodução / Redes Sociais

Felipe Marques está internado no Hospital São Lucas, em CopacabanaReprodução / Redes Sociais

Publicado 08/05/2026 13:12

Ao DIA, Keidna Marques, companheira do agente, contou, nesta sexta-feira (8), que a última tentativa de drenagem apresentou resultado positivo e o procedimento programado pela equipe neurocirúrgica evolui como esperado.

"Neste momento, o dreno está conseguindo auxiliar na retirada do coágulo localizado no ventrículo cerebral. Esse processo pode levar alguns dias, pois é necessária uma espécie de 'lavagem' contínua. O organismo produz líquor diariamente e, aos poucos, esse conteúdo é drenado junto aos resíduos do sangramento", explicou.

Segundo Keidna, ainda é necessário aguardar a resposta do cérebro, após todo o estresse causado pelo quadro recente, para que os médicos consigam compreender melhor a evolução clínica completa.



"Apesar de toda a gravidade e delicadeza da situação, Felipe continua surpreendendo a todos com sua força e vontade de viver. Ele já está completamente fora das sedações, apresenta parâmetros estáveis e iniciará hoje [sexta-feira] a tentativa de transição do ventilador, em modo controlado, para o modo PSV, etapa importante no processo de recuperação respiratória", destacou.

Felipe permanece na ventilação mecânica e internado no Hospital São Lucas, em Copacabana, na Zona Sul. "Agora, o momento exige paciência, equilíbrio e confiança. O mais importante é seguir avançando, mesmo que seja um pequeno passo por dia", ressaltou a mulher.



Relembre o caso

O policial atuava como comandante e copiloto do helicóptero da Polícia Civil quando foi baleado por um tiro de fuzil, durante uma operação nas comunidades Vila Aliança e Vila Kennedy, na Zona Oeste, no dia 20 de março de 2025.

Mesmo ferido, o agente conseguiu manter o controle e fazer um pouso de emergência com o colega que também estava na aeronave.

O piloto foi socorrido em estado gravíssimo, encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul, e depois transferido ao Hospital São Lucas. O disparo entrou pela testa e fez com que o comandante perdesse 40% do crânio e passasse a usar uma prótese craniana. Felipe também ficou com o seu lado esquerdo do corpo comprometido e perdeu parte da coordenação muscular da fala.