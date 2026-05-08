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Dia das Mães: saiba como ficará o tempo no domingo
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Dia das Mães: saiba como ficará o tempo no domingo

Clima do fim de semana será instável, devido a chegada de uma frente fria

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Rio - O fim de semana do Dia das Mães será de clima instável na cidade do Rio por causa da chegada de uma frente fria. De acordo com o Alerta Rio, o tempo nesta sexta-feira (8) fica nublado e sem chuva. Estão previstos ventos moderados e temperaturas com mínima de 20°C e máxima de 35°C.
No sábado (9), o clima deve permanecer estável, repetindo as temperaturas elevadas do dia anterior, com termômetro marcando mínima de 22ºC e máxima de 36°C. O céu estará parcialmente nublado a nublado, também com ventos moderados.
Quem for aproveitar o Dia das Mães, neste domingo (10), fora de casa, é melhor levar o guarda-chuva. Uma passagem de frente fria pode deixar o tempo instável, com chuva fraca a moderada isolada a partir da tarde. As temperaturas também devem cair, com mínima de 19°C e máxima chegando a 26°C. O céu estará nublado a encoberto, com o mesmos ventos.
Já na segunda-feira (11), a previsão também é de céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia, incluindo rajadas de ventos ocasionalmente fortes. O termômetro deve marcar mínima de 18ºC e máxima de 24°C.
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