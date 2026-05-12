Rio - A Escola Municipal Doutor Rubens Falcão, no bairro Santa Eugênia, em Nova Iguaçu, foi alvo de um ataque a tiros nesta segunda-feira (11). Imagens gravadas por câmera de segurança mostram que dois homens em uma moto param em frente à unidade de ensino e atiraram ao menos quatro vezes no portão.
Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados por funcionários do colégio que ouviram os disparos e uma equipe Programa Patrulha Escolar reforçou o patrulhamento no entorno da unidade.
O caso está sendo investigado pela 52ª DP (Nova Iguaçu), que apura a motivação do crime e busca pelos autores dos disparos. Policiais da distrital realizaram a perícia na escola e colheram imagens do ataque.
Por meio de nota, a Prefeitura de Nova Iguaçu informou que a escola seguiu funcionando normalmente nesta terça-feira (12), um dia após os disparos de arma de fogo que atingiram a unidade. A prefeitura disse que alunos, profissionais da educação e demais funcionários estão recebendo acompanhamento de psicólogos e assistentes sociais educacionais da rede municipal. As aulas foram mantidas após reforço imediato da segurança no local, realizado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública e pela Polícia Militar.
A Secretaria Municipal de Educação autorizou ainda que eventuais faltas de alunos sejam abonadas, caso responsáveis optem por não encaminhá-los à unidade neste momento.
No momento da ocorrência, registrada após a saída dos alunos do turno da manhã, permaneciam na unidade apenas um estudante, professores e funcionários. Nenhuma pessoa ficou ferida. Por medida preventiva, um funcionário que estava próximo ao portão no momento dos disparos foi realocado temporariamente para outra unidade escolar, enquanto as investigações prosseguem.
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