Soma dos valores dos contratos sob suspeita chega a R$ 200 milhões - Divulgação / PF

Soma dos valores dos contratos sob suspeita chega a R$ 200 milhõesDivulgação / PF

Publicado 12/05/2026 09:36

Rio - A Polícia Federal realiza, na manhã desta terça-feira (12), uma operação para investigar um grupo criminoso suspeito de fraudar licitações vinculadas à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro (Seapa). De acordo com apuração do DIA, o principal alvo é o deputado federal Marcelo Queiroz (PSDB), titular da pasta entre 2019 e 2022, que teve seu celular apreendido.



Segundo a PF, a soma dos valores dos contratos sob suspeita, firmados entre o Governo do Rio e uma empresa privada, chega a R$ 200 milhões. A finalidade dos acordos era o serviço de castração e esterilização de animais. A investigação identificou indícios de direcionamento, superfaturamento e fraude em licitações, dentre outras irregularidades.

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Ainda de acordo com a PF, agentes cumprem 12 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, em municípios do estado do Rio de Janeiro, como Itaocara, Macaé, Niterói e na capital, além das cidades de São Roque e Mairinque, em São Paulo.



Os envolvidos poderão responder pelos crimes de organização criminosa, frustração do caráter competitivo da licitação e lavagem de dinheiro, além de outros delitos que possam surgir no decorrer das investigações. Ainda de acordo com a PF, agentes cumprem 12 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, em municípios do estado do Rio de Janeiro, como Itaocara, Macaé, Niterói e na capital, além das cidades de São Roque e Mairinque, em São Paulo.Os envolvidos poderão responder pelos crimes de organização criminosa, frustração do caráter competitivo da licitação e lavagem de dinheiro, além de outros delitos que possam surgir no decorrer das investigações.

Marcelo Queiroz no debate da TV Globo, durante campanha para as eleições municipais em 2024 Pedro Teixeira/Arquivo O Dia

Em nota, a defesa do deputado federal Marcelo Queiroz, que foi candidato a prefeito do Rio na eleição municipal de 2024, afirmou que "a tentativa de vincular a imagem do parlamentar a problemas do Governo do Estado surgiu com alegações infundadas durante o período eleitoral de sua candidatura à Prefeitura do Rio, em 2024, após ele não aceitar apoiar o candidato do então governador do estado do Rio de Janeiro".



A defesa acrescentou ainda que "reitera o total respeito às instituições e ao devido processo legal".

A reportagem tenta contato com a Seapa. O espaço segue à disposição.