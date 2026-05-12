Rio - A Polícia Federal realiza, na manhã desta terça-feira (12), uma operação para investigar um grupo criminoso suspeito de fraudar licitações vinculadas à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro (Seapa). De acordo com apuração do DIA, o principal alvo é o deputado federal Marcelo Queiroz (PSDB), titular da pasta entre 2019 e 2022, que teve seu celular apreendido.
Segundo a PF, a soma dos valores dos contratos sob suspeita, firmados entre o Governo do Rio e uma empresa privada, chega a R$ 200 milhões. A finalidade dos acordos era o serviço de castração e esterilização de animais. A investigação identificou indícios de direcionamento, superfaturamento e fraude em licitações, dentre outras irregularidades.
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Ainda de acordo com a PF, agentes cumprem 12 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, em municípios do estado do Rio de Janeiro, como Itaocara, Macaé, Niterói e na capital, além das cidades de São Roque e Mairinque, em São Paulo.
Os envolvidos poderão responder pelos crimes de organização criminosa, frustração do caráter competitivo da licitação e lavagem de dinheiro, além de outros delitos que possam surgir no decorrer das investigações.
Em nota, a defesa do deputado federal Marcelo Queiroz, que foi candidato a prefeito do Rio na eleição municipal de 2024, afirmou que "a tentativa de vincular a imagem do parlamentar a problemas do Governo do Estado surgiu com alegações infundadas durante o período eleitoral de sua candidatura à Prefeitura do Rio, em 2024, após ele não aceitar apoiar o candidato do então governador do estado do Rio de Janeiro".
A defesa acrescentou ainda que "reitera o total respeito às instituições e ao devido processo legal".
A reportagem tenta contato com a Seapa. O espaço segue à disposição.
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