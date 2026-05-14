Neemias foi morto a tiros - ReproduÃ§Ã£o

Neemias foi morto a tirosReproduÃ§Ã£o

Publicado 14/05/2026 09:18

David foi condenado por homicídio, inicialmente em regime fechado. A sentença completa foi oito anos, oito meses e 15 dias de reclusão. Ele, que foi detido dois dias depois do crime e está preso desde então, também teve o direito de recorrer em liberdade negado. A vítima foi atingida por seis disparos, realizados com a arma de serviço do militar, em diversas regiões do corpo.

Em um trecho da sentença, o júri desaprovou ainda mais a ação, justamente por se tratar de um bombeiro militar. "A conduta social, todavia, deve ser valorado [reconhecida] de forma negativa, já que o delito foi praticado por um bombeiro militar, cujo dever funcional envolve proteção da sociedade e cuidado, utilizando arma que lhe foi concedida em razão do exercício do serviço público, o que torna ainda mais reprovável".

Entenda

Segundo investigações da época, Neemias foi morto a tiros na Rua Heitor Costa Val, no Centro de Mesquita, na Baixada Fluminense, após uma briga de trânsito. O crime ocorreu depois que o militar realizou uma manobra perigosa, fazendo com que a vítima batesse no retrovisor de outro veículo. O jovem, então, discutiu com o bombeiro, que sacou uma arma e o baleou. O motociclista morreu na hora.

David fugiu e foi preso na residência onde morava. Em depoimento, o militar alegou que agiu por legítima defesa e que Neemias danificou seu carro. Ele falou que fugiu do local e não procurou as autoridades por medo da repercussão do caso.