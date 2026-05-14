Oficina do projeto Seta reuniu representantes de diferentes estados - Divulgação

Oficina do projeto Seta reuniu representantes de diferentes estados Divulgação

Publicado 14/05/2026 10:06

Rio - Representantes de secretarias estaduais e municipais de educação de diferentes regiões do país se reuniram em uma oficina promovida pelo projeto Seta (Sistema de Educação para uma Transformação Antirracista) para discutir os desafios da implementação de políticas educacionais antirracistas nas redes de ensino.

O encontro, realizado no Rio, no último dia 5, reuniu gestores, técnicos e pesquisadores de estados como Maranhão, Bahia, Ceará, São Paulo e Amazonas, além do Rio, com o objetivo de construir, de forma coletiva, uma ferramenta que auxilie secretarias a planejarem, executarem e monitorarem políticas de Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER), incluindo ações voltadas à população negra, à educação escolar indígena e quilombola, além de contemplar as especificidades de povos e comunidades tradicionais e povos nômades.

“Não há um instrumental que direcione os centros educacionais na utilização desses recursos. Quando a gente pergunta o que pode ser feito em relação às ações de combate ao racismo, muitas vezes, não há resposta”, afirmou Paulo César García, coordenador da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola.

Diante desse cenário, a oficina teve como foco central transformar demandas históricas da educação antirracista em estratégias concretas de implementação. A proposta é desenvolver um instrumento que ajude redes de ensino a traduzirem políticas públicas em ações executáveis, garantindo que elas cheguem às escolas e territórios mais vulnerabilizados.

“A gente precisa sair do nível da sensibilização e avançar para a implementação real. Não basta aderir à política, é preciso saber como operacionalizar e como fazer isso chegar na ponta”, destacou Vivian Barros, coordenadora de Avaliação e Gestão de Formação da Secretaria de Estado de Educação do Rio.