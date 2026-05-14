Oficina do projeto Seta reuniu representantes de diferentes estados Divulgação
Projeto articula construção de ferramenta nacional para fortalecer educação antirracista
Oficina no Rio reuniu representantes de secretarias de diferentes estados
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Cavaliere detalha mudanças sobre o fim do pagamento em dinheiro nos ônibus
Prefeitura recomenda migração digital antes de 30 de maio, para evitar transtornos
Suspeita de aliciamento é presa em Dia D de operação contra exploração sexual infantil
Agentes seguem nas ruas para cumprimento de outros mandados; haverá ainda distribuição de material informativo em pontos estratégicos do país
Subtenente dos Bombeiros é condenado a 8 anos de prisão por morte de motociclista
David da Silva Silveira foi sentenciado pelo homicídio de Neemias Francisco dos Santos; crime ocorreu em maio de 2024
Mulher é presa e adolescente apreendido por suspeita de roubo a farmácia em Botafogo
Policiais encontraram canetas emagrecedoras e mais de mil medicamentos com a dupla, totalizando um prejuízo de mais de R$ 50 mil ao estabelecimento
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