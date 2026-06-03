Após a ação, três homens (à esquerda) foram levados à Cidade da Polícia para esclarecimentosReginaldo Pimenta / Agência O Dia
'Máfia da Farinha': esquema de extorsão contra comerciantes é alvo da Polícia Civil
Três pessoas foram presas em flagrante
Tradição dos tapetes de Corpus Christi reúne centenas de fiéis no Centro
Quem passou pela Avenida República do Chile pôde acompanhar os desenhos coloridos e símbolos religiosos que ocuparam cerca de 300 metros da via
CPAm recebe novos equipamentos para combate a crimes ambientais
Materiais foram entregues a poucos dias do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta sexta-feira (5)
Polícia Federal incinera 1,7 tonelada de drogas
Entorpecentes foram apreendidos em ações no Sul Fluminense ao longo dos últimos meses
MP anuncia recurso contra sentença de Monique Medeiros
Promotor Fábio Vieira sustenta que ela também deveria ter sido responsabilizada pela morte dolosa de Henry Borel
Defesa de Monique vê decisão como marco contra misoginia
Advogada Florence Rosa criticou o que classificou como condenação moral sofrida pela professora ao longo dos últimos cinco anos
Defesa de Jairinho critica condução do júri e quer anular condenação
Advogados Fabiano Lopes, Zanone Júnior e Rodrigo Faucz apontam supostas nulidades durante o julgamento do caso Henry Borel e anunciam recurso contra a condenação do ex-vereador
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