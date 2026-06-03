Após a ação, três homens (à esquerda) foram levados à Cidade da Polícia para esclarecimentos - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Após a ação, três homens (à esquerda) foram levados à Cidade da Polícia para esclarecimentosReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 03/06/2026 07:35 | Atualizado 04/06/2026 10:29

Rio – Policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) realizaram, na manhã desta quarta-feira (3), uma operação para desarticular um esquema de monopólio ilegal de produtos e de extorsão contra comerciantes em bairros das zonas Norte e Oeste. Três pessoas foram presas em flagrante e conduzidas à Cidade da Polícia, no Jacarezinho, para prestar esclarecimentos.

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De acordo com as investigações, milicianos e traficantes intimidavam, coagiam e obrigavam pequenos e médios comerciantes a comprar os produtos exclusivamente deles, - e em quantidades excessivas -, com preços abusivos. A farinha, inclusive, era um dos produtos vendidos a valores superfaturados, assim como frutas e carvão. O esquema transformou os negócios em reféns dos grupos criminosos, especialmente na Baixada Fluminense e na Zona Oeste.



A delegada Luciana Ribeiro, titular da Draco revelou que até mortes ocorreram no âmbito do esquema: Há um cerceamento na liberdade de escolha desses consumidores, de modo que nós iniciamos as investigações com o fim de apurar a conduta dessas empresas. Há indicativos, inclusive, de mortes de empresários que se negaram a adquirir esses produtos, em março do ano passado".

Ela detalhou também que os produtos eram de qualidade inferior: "Alguns materiais no depósito estavam fora da validade, e as farinhas tem uma qualidade inferior, porque notamos peneiras e lacradoras no local, o que indica que eles misturavam uma com a outra. Elas eram vendidas a 50%, 70% acima do valor do mercado. Por conta disso, os quatro representantes devem ser presos em flagrante".

O esquema, ainda segundo Luciana, era feito em conjunto: "Ao que tudo indica, a milícia vem se vinculando ao TCP [Terceiro Comando Puro] para se fortalecer, e a facção aceitou para fazer frente ao CV [Comando Vermelho]. Então, as cobranças eram feitas em conjunto”.

Os agentes da Draco também constataram que havia uma empresa sendo usada para a lavagem de dinheiro, a distribuição das mercadorias e a execução da movimentação financeira do esquema.



O objetivo da ação desta quarta é apreender documentos, registros contábeis, aparelhos eletrônicos e outros elementos de interesse investigativo. A Polícia Civil não divulgou o saldo final da operação.