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Confira a previsão do tempo para o feriadão de Corpus Christi
Temperaturas devem ficar amenas até o fim de semana
Rio - O feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (4), será de céu nublado com previsão de chuva fraca a qualquer momento do dia. As temperaturas ficarão amenas com máxima de 27ºC e mínima de 15ºC. Já no fim de semana, o sol deve voltar a predominar na cidade.
Ainda na sexta (5), o tempo permanece o mesmo do ferido, incluindo ventos fracos a moderados. No sábado (6), não há possibilidade de chuva e os termômetros devem variar entre 14ºC e 28ºC.
Já no domingo (7), o calor ganha força durante o dia, com máxima de 30ºC, mas a mínima permanece em 14ºC.
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