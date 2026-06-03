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Confira a previsão do tempo para o feriadão de Corpus Christi
Rio de Janeiro

Confira a previsão do tempo para o feriadão de Corpus Christi

Temperaturas devem ficar amenas até o fim de semana

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Climatempo - Movimentação na Praia Vermelha, na Urca, Zona Sul do Rio de Janeiro
Climatempo - Movimentação na Praia Vermelha, na Urca, Zona Sul do Rio
Climatempo - Movimentação na Praia Vermelha, na Urca, Zona Sul do Rio de Janeiro
Frente fria traz chuva fraca e termômetros em até 15°C no feriado
Feriado nublado com chuva fraca, mas o fim de semana promete sol e calor de até 30°C
Temperatura não passa dos 30º C neste feriadão
Temperatura não passa dos 30º C neste feriadão
Temperatura não passa dos 30º C neste feriadão
Temperatura não passa dos 30º C neste feriadão
Temperatura não passa dos 30º C neste feriadão
Temperatura não passa dos 30º C neste feriadão
Temperatura não passa dos 30º C neste feriadão
Temperatura não passa dos 30º C neste feriadão
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Rio - O feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (4), será de céu nublado com previsão de chuva fraca a qualquer momento do dia. As temperaturas ficarão amenas com máxima de 27ºC e mínima de 15ºC. Já no fim de semana, o sol deve voltar a predominar na cidade.
fotogaleria
Temperatura não passa dos 30º C neste feriadão - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Temperatura não passa dos 30º C neste feriadão - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Temperatura não passa dos 30º C neste feriadão - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Temperatura não passa dos 30º C neste feriadão - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Temperatura não passa dos 30º C neste feriadão - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Temperatura não passa dos 30º C neste feriadão - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Temperatura não passa dos 30º C neste feriadão - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Temperatura não passa dos 30º C neste feriadão - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Ainda na sexta (5), o tempo permanece o mesmo do ferido, incluindo ventos fracos a moderados. No sábado (6), não há possibilidade de chuva e os termômetros devem variar entre 14ºC e 28ºC.
Já no domingo (7), o calor ganha força durante o dia, com máxima de 30ºC, mas a mínima permanece em 14ºC.
 
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