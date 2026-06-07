Um acidente envolvendo um carro de passeio e um ônibus deixou duas pessoas mortas e uma ferida na madrugada deste domingo (7), na Avenida Brasil, altura de Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Realengo foram acionadas à 1h58 para atender a ocorrência, na pista sentido Centro. No local, os militares encontraram duas pessoas já sem vida: um homem e uma mulher. As identidades ainda são desconhecidas.
Ferido na colisão, um homem, de 44 anos, recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi encaminhado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Segundo os bombeiros, ele apresentava ferimentos leves.
O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu). Diligências estão em andamento para apurar os fatos.
Em nota o Rio Ônibus lamenta o ocorrido. A empresa aguarda perícia para entender a dinâmica do acidente e acompanha o caso.
* Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci
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