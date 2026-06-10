Materiais apreendidos foram encaminhados para Cidade da Polícia - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Materiais apreendidos foram encaminhados para Cidade da PolíciaReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 10/06/2026 12:49

Rio - A operação das polícias Civil e Militar no Complexo da Maré, na Zona Norte, nesta quarta-feira (10), encontrou um 'shopping' com diversas lojas que comercializavam cigarros contrabandeados e celulares roubados. Durante a ação, os agentes também localizaram uma estufa de maconha, um laboratório de cocaína e um espaço onde funcionava uma mineradora de criptomoedas.

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Ao todo, 25 suspeitos foram presos. Os agentes também recuperaram 27 carros e 22 motocicletas. Durante a ação, foram apreendidos cinco fuzis, duas pistolas, cerca de 300 mudas de maconha distribuídas em quatro estufas, além de uma quantia em dinheiro que ainda será contabilizada. Os policiais localizaram ainda uma central de golpes que tinha como principais alvos idosos e pensionistas.



Em coletiva de imprensa na Cidade da Polícia, a delegada Raíssa Celles, do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC), afirmou que as comunidades da região fomentam, além do tráfico de drogas, roubos de veículos, cargas e celulares. Devido à grande quantidade de materiais recuperados, caminhões da PM são utilizados para transportá-los até a Cidade da Polícia.

"Foi encontrado um shoppingzinho com várias lojas e, no interior delas, havia uma grande quantidade de cigarros eletrônicos contrabandeados que estavam sendo expostos à venda, além de uma grande quantidade de celulares de origem ilícita. A gente está fazendo ainda a verificação da origem desses celulares, mas alguns já foram constatados como roubados", explicou.



Segundo a delegada, diversos carros e motos também foram apreendidos. Ela afirmou ainda que o Complexo da Maré é utilizado por bandidos como esconderijo e depósitos de materiais roubados.

"Essas comunidades estruturam marginais e servem como local de esconderijo, para que eles saiam pelas ruas praticando roubos e levem esses veículos para dentro da comunidade. Durante a operação, foi constatado também que eles fomentam e financiam o roubo de cargas. Hoje, foi encontrado um grande depósito com farta quantidade de material roubado, que ainda está sendo transportado, porque foi necessário o auxílio de vários caminhões para trazer esse material aqui para a Cidpol", disse.

De acordo com as investigações, a região recebe vários produtos do crime de várias comunidades dominadas pelo TCP. Na ação, as equipes também localizaram um galpão utilizado como depósito.



Baile da Disney



Celles contou que geralmente a carga roubada é transportada para a comunidade e distribuída até mesmo em forma de diversão, no conhecido Baile da Disney, que acontece na região.



"Nessa comunidade, especificamente, é realizado um baile conhecido como Baile da Disney e, nesse local, onde se finge estar apenas realizando uma festividade para a diversão da comunidade, ele é utilizado para a venda desse material roubado, de bebidas alcoólicas, de produtos alimentícios e também de drogas. É um ambiente onde essa facção criminosa ostenta forte poderio bélico, o que reafirma seu poderio e sua presença dentro da comunidade. É um local onde vários cantores fazem apologia ao crime, o que fortalece cada vez mais essas facções criminosas", destacou.



Por fim, a delegada frisou que a operação não visa apenas combater o tráfico de drogas.



"A gente entrou hoje para defender o motorista de caminhão que está circulando nas vias expressas, trabalhando, e é roubado com violência por essa facção criminosa. A gente está defendendo todo cidadão de bem que tem seu celular subtraído e, ali, ele é facilmente revendido, tendo sua vida digital invadida. E a gente está protegendo a sociedade quando ela circula com seu veículo, seja como fonte de trabalho ou em momentos de lazer com a família, e é roubada violentamente por um marginal", acrescentou.



De acordo com a Civil, as ações são distribuídas em seis frentes investigativas independentes da 21ªDP (Bonsucesso), que juntas revelam a dimensão e a diversidade das atividades criminosas articuladas pelo TCP no território da Maré, abrangendo também crimes contra crianças, violência doméstica e homicídio.

Ao todo, 23 suspeitos foram presos. Os agentes também recuperaram 21 carros e nove motocicletas. Durante a ação, foram apreendidos cinco fuzis, duas pistolas, cerca de 300 mudas de maconha distribuídas em quatro estufas, além de uma quantia em dinheiro que ainda será contabilizada.



Os policiais localizaram ainda uma central de golpes que tinha como principais alvos idosos e pensionistas.