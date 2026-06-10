Homens foram encontrados na Rua Juranda, em Curicica - Reprodução / Redes Sociais

Homens foram encontrados na Rua Juranda, em CuricicaReprodução / Redes Sociais

Publicado 10/06/2026 14:38

Rio - Um confronto terminou com um suspeito baleado e outro preso, na manhã desta quarta-feira (10), em Curicica, Zona Sudoeste. O caso aconteceu um dia depois de um homicídio na mesma região.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) receberam uma denúncia sobre a presença de homens armados na Rua Areca, próximo do Largo da Preguiça e do campo de futebol do Universal.

Ainda de acordo com a corporação, quando os policiais chegaram no local, criminosos atiraram contra eles, dando início a uma troca de tiros. Após o final do conflito, as equipes fizeram buscas na área e localizaram um suspeito baleado na Rua Juranda. Ele foi socorrido e levado para uma unidade de saúde da região. Não há informações sobre sua identidade e estado de saúde.

Um segundo suspeito foi preso e encaminhado à delegacia da região, assim como um revólver e uma pistola apreendidos.

Homicídio

O confronto ocorreu próximo ao local que Gercely Damasceno Alves foi executado a tiros nesta terça-feira (9). O homicídio aconteceu na Rua Guaravera, ao lado do campo do Universal.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga esse caso. De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime e esclarecer os fatos.