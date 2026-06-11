Criminoso ficou ferido após confronto com PMs - Rede Social

Criminoso ficou ferido após confronto com PMsRede Social

Publicado 11/06/2026 06:34 | Atualizado 11/06/2026 06:54

Rio - Um criminoso foi baleado durante um confronto com policiais militares no bairro Santa Lúcia, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite desta quarta-feira (10).



Segundo a corporação, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) também apreenderam uma pistola calibre 9 mm, seis rádios comunicadores, um celular, trouxinhas de maconha e cocaína, além de pedras de crack.



O homem ferido chegou a ser socorrido e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Até o momento, não há atualizações sobre o estado de saúde dele. O caso está a cargo da 62ª DP (Imbariê).

A região, dominada pela facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), tem sido alvo constante de disputas territoriais por parte do Comando Vermelho (CV).



