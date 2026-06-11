Criminoso ficou ferido após confronto com PMsRede Social
Segundo a corporação, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) também apreenderam uma pistola calibre 9 mm, seis rádios comunicadores, um celular, trouxinhas de maconha e cocaína, além de pedras de crack.
O homem ferido chegou a ser socorrido e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Até o momento, não há atualizações sobre o estado de saúde dele. O caso está a cargo da 62ª DP (Imbariê).
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