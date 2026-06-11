Criminoso ficou ferido após confronto com PMsRede Social

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Rio - Um criminoso foi baleado durante um confronto com policiais militares no bairro Santa Lúcia, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite desta quarta-feira (10).

Segundo a corporação, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) também apreenderam uma pistola calibre 9 mm, seis rádios comunicadores, um celular, trouxinhas de maconha e cocaína, além de pedras de crack.

O homem ferido chegou a ser socorrido e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Até o momento, não há atualizações sobre o estado de saúde dele. O caso está a cargo da 62ª DP (Imbariê). 
A região, dominada pela facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), tem sido alvo constante de disputas territoriais por parte do Comando Vermelho (CV).