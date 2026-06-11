Suspeito foi encaminhado para 76ªDP - Reprodução

Suspeito foi encaminhado para 76ªDPReprodução

Publicado 11/06/2026 07:14

Rio - A Polícia Militar prendeu um homem acusado de invadir o Colégio Estadual Aurelino Leal, localizado na Rua Presidente Pedreira, no Ingá, em Niterói, na Região Metropolitana, na madrugada desta quinta-feira (11).

Segundo a corporação, equipes do 12º BPM (Niterói) foram acionadas para verificar uma denúncia de invasão à unidade de ensino. Ao chegarem ao local, os policiais realizaram buscas nas imediações e encontraram o suspeito no interior do pátio da escola.

O caso foi encaminhado à 76ª DP (Niterói). Na distrital, o homem acabou autuado em flagrante pelo crime de violação de domicílio.