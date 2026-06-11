Agentes cumprem mandados de busca e apreensão em endereços na capital - Reprodução

Agentes cumprem mandados de busca e apreensão em endereços na capitalReprodução

Publicado 11/06/2026 08:49

Rio - Policiais da 32ª DP (Taquara) realizaram, nesta quinta-feira (11), uma operação contra membros de uma facção baiana ligada ao Comando Vermelho (CV). Segundo as investigações, traficantes da Bahia coordenam o crime no estado natal escondidos dentro de residências na Zona Sudoeste. Os agentes prenderam Jéssica Silva Peres de Souza, de 30 anos, acusada de lavar o dinheiro do tráfico.

De acordo com as apurações, integrantes da organização criminosa passaram a utilizar comunidades de Jacarepaguá, Rio das Pedras e regiões próximas à Gardênia Azul, como refúgio estratégico para tentar escapar da atuação das forças de segurança. Nesses locais, eles fazem o 'home office do crime'.

Mesmo longe do estado, os alvos seguem atuando em esquemas ligados ao tráfico de armas e de drogas, além da movimentação financeira.

O líder do grupo é Lucas Pereira Mendes, conhecido como Surfista e Chuck, apontado como uma das principais lideranças da facção no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, capital da Bahia.

Com base na troca de informações de inteligência com a Polícia Civil da Bahia e no trabalho conjunto das equipes, os agentes buscaram, nesta quinta, foragidos da Justiça e novas provas para enfraquecer toda a estrutura logística e financeira da facção.

Policiais estiveram nas ruas para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão na cidade do Rio. A ação terminou com a prisão de Jéssica de Souza, de 30 anos, que era considerada foragida da Justiça. Segundo a Polícia Civil, ela é companheira de Lucas Mendes e lavava dinheiro para o tráfico.

As equipes apreenderam celulares, notebooks e demais eletrônicos.