Veículos ficaram destruídos por causa do acidente na Avenida Lúcio CostaReprodução / Redes sociais
Batida frontal entre dois carros deixa quatro feridos no Recreio
Duas faixas da Avenida Lúcio Costa, na altura do Radar da Reserva, foram interditadas
Morre menino por suspeita de envenenamento por chumbinho na Baixada
Arthur de Melo Silva, de 11 anos, estava internado em estado grave desde o dia 1º de junho após comer um bolo de chocolate; Polícia Civil investiga o caso
Nova tentativa de invasão do Comando Vermelho leva pânico a moradores de Curicica
Criminosos fortemente armados tentam ocupar a localidade conhecida como Caminho do Céu, dominado pela milícia
Criança de nove anos morre atropelada por ônibus no Complexo do Alemão
Menino estava em uma bicicleta elétrica conduzida pelo avô quando houve a colisão
Justiça mantém condenação de capitão da Marinha por matar ex-sogros
TJRJ rejeitou recurso, manteve a perda do cargo e a indenização aos familiares das vítimas; pena foi reduzida de 80 para 72 anos de prisão.
Condenado por assalto é preso na Barra da Tijuca
Homem estava foragido da Justiça após não se apresentar para cumprir pena por roubo qualificado
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