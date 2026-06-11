Veículos ficaram destruídos por causa do acidente na Avenida Lúcio Costa - Reprodução / Redes sociais

Veículos ficaram destruídos por causa do acidente na Avenida Lúcio CostaReprodução / Redes sociais

Publicado 11/06/2026 08:33

Rio - Um acidente envolvendo dois carros deixou quatro homens feridos na madrugada desta quinta-feira (11), na Avenida Lúcio Costa, na altura do Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio. Os dois veículos colidiram frontalmente e ficaram com as dianteiras totalmente destruídas.

De acordo com o Corpo dos Bombeiros, militares do quartel do Recreio foram acionados por volta das 3h. As equipes socorreram as quatro vítimas e as encaminharam ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Duas faixas da via, em cada um dos sentidos, precisaram ficar interditadas na altura do Radar da Reserva. Além dos Bombeiros, agentes da Comlurb e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) atuaram na ocorrência.