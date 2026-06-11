Rock in Rio 2026 será realizado em setembro - Divulgação

Rock in Rio 2026 será realizado em setembroDivulgação

Publicado 11/06/2026 09:34

Rio - Moradores do entorno do Parque Olímpico, na Barra Olímpica, na Zona Sudoeste, onde acontecerá o Rock in Rio 2026, já podem realizar o credenciamento de veículos para ter acesso às vias interditadas durante o festival. A informação foi divulgada pela prefeitura da cidade nesta quinta-feira (11).



Segundo o órgão municipal, as pessoas que poderão cadastrar seus automóveis devem residir em locais onde o CEP do imóvel se encontra na área de bloqueio. Ao todo, deverão ser credenciados mais de 20 mil veículos.

A inscrição deverá ser realizado até 17 de julho pelo site: https://credenciamentoveiculos.prefeitura.rio/. Para outras informações, o morador pode entrar em contato pelo telefone (21) 98404-2678 , ou pelo e-mail da Subprefeitura da Barra da Tijuca: credenciamento.subprefeiturabarra@prefeitura.rio



O Rock in Rio começa no dia 4 de setembro e vai até o dia 13 do mesmo mês. O cadastramento dos veículos como “Trânsito Livre de Morador” não dá direito ao ingresso no festival.