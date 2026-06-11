Veículo travou e os criminosos desistiram da ação - Divulgação / PMERJ

Veículo travou e os criminosos desistiram da açãoDivulgação / PMERJ

Publicado 11/06/2026 10:03

Rio - Uma carga de alimentos avaliada em R$ 41 mil foi recuperada, na manhã desta quinta-feira (11), na Rua Porena, em Ramos, na Zona Norte. Os criminosos conseguiram fugir.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 22º BPM (Maré) receberam a informação sobre uma tentativa de roubo de carga praticada por dois homens em duas motocicletas.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o caminhão e fizeram contato com o motorista. A vítima relatou que havia sido abordada pelos criminosos na Avenida Brasil, mas o veículo travou durante a ação, o que fez com que os assaltantes desistissem do roubo e fugissem.

De acordo com a PM, o motorista aguarda, agora, o contato com a empresa responsável pelo sistema de segurança para que o caminhão seja destravado e possa seguir viagem. Ninguém ficou ferido.