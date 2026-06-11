Pistola apreendida com bandidos presos na operação - Divulgação

Pistola apreendida com bandidos presos na operaçãoDivulgação

Publicado 11/06/2026 10:31

Rio - A Polícia Militar realizou a Operação Barricada Zero no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, na Zona Norte, na manhã desta quinta-feira (11), para combater roubos de cargas e veículos, além de remover obstáculos instalados por criminosos para restringir a circulação de moradores. Na ação, dois criminosos foram presos. Com eles, os agentes apreenderam uma pistola e removeram 10 barricadas.

Ao todo, as equipes realizaram buscas em áreas utilizadas por bandidos como esconderijo de materiais ilícitos e pontos de apoio para atividades criminosas. Os policiais também atuaram na procura por veículos roubados ou clonados que possam estar sendo utilizados na prática de delitos.



A operação foi coordenada pelo comando do 41º BPM e conta com apoio do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 41º BPM, setores de inteligência da unidade e apoio do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar).

Em nota, a PM informou que, como parte dos protocolos operacionais, adotou uma série de medidas para diminuir possíveis impactos à população.

"Houve comunicação prévia aos órgãos de transporte, saúde e educação das esferas municipal e estadual, além do Centro de Operações Rio (COR-Rio) e do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla. Também foram realizados briefings com todo o efetivo empregado, reforçando orientações relacionadas à segurança operacional, ao uso adequado dos equipamentos de proteção individual, à observância da legislação vigente e à preservação de eventuais locais de confronto", disse em comunicado.





