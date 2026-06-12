Ladrão abordou policiais dentro do restaurante Jota Jota - Reprodução / TV Globo

Ladrão abordou policiais dentro do restaurante Jota JotaReprodução / TV Globo

Publicado 12/06/2026 09:05

Rio - Um homem morreu após tentar assaltar policiais civis que almoçavam em um restaurante no bairro Vista Alegre, Zona Norte da cidade. Outros dois envolvidos fugiram após o crime.



Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu por volta das 17h da última quarta-feira (10). Luiz Henrique de Mattos Magalhães, de 28 anos, abordou os agentes com um revólver dentro do restaurante Jota Jota, localizado na Avenida São Félix, 951.

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Os policiais reagiram à tentativa de assalto e efetuaram disparos contra Luiz. Ele foi levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Zona Norte do Rio, mas não resistiu aos ferimentos.



Ainda de acordo com a corporação, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga o caso em conjunto com a 38ª DP (Brás de Pina). As diligências seguem em andamento para apurar a tentativa de roubo e localizar os outros envolvidos que fugiram. Os policiais reagiram à tentativa de assalto e efetuaram disparos contra Luiz. Ele foi levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Zona Norte do Rio, mas não resistiu aos ferimentos.Ainda de acordo com a corporação, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga o caso em conjunto com a 38ª DP (Brás de Pina). As diligências seguem em andamento para apurar a tentativa de roubo e localizar os outros envolvidos que fugiram.

*Reportagem do estagiário Rodrigo Bresani, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro