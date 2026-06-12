Ladrão abordou policiais dentro do restaurante Jota JotaReprodução / TV Globo
Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu por volta das 17h da última quarta-feira (10). Luiz Henrique de Mattos Magalhães, de 28 anos, abordou os agentes com um revólver dentro do restaurante Jota Jota, localizado na Avenida São Félix, 951.
Os policiais reagiram à tentativa de assalto e efetuaram disparos contra Luiz. Ele foi levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Zona Norte do Rio, mas não resistiu aos ferimentos.
Ainda de acordo com a corporação, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga o caso em conjunto com a 38ª DP (Brás de Pina). As diligências seguem em andamento para apurar a tentativa de roubo e localizar os outros envolvidos que fugiram.
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