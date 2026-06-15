Um dos confrontos foi registrado na Rua Loasa, conhecida como Rua da Feira do MuquiçoReprodução/Google Street View
Guerra entre criminosos deixa um morto e três feridos na comunidade do Muquiço
Segundo a Polícia Militar, o policiamento está reforçado na região
X do Nuno
A segurabça é responsabilidade de todos e aresponsabilidade não pertence a ninguém
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Homem apontado como braço financeiro do TCP é colocado em liberdade
Segundo as investigações, Luan Vitor França de Medeiros movimentou e lavou ao menos R$ 5 milhões para a facção
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Dados do MP mostram avanço dos casos de negligência, principal forma de violência registrada
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