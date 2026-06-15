Um dos confrontos foi registrado na Rua Loasa, conhecida como Rua da Feira do MuquiçoReprodução/Google Street View

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Rio - Um confronto entre criminosos do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP) deixou um morto e três feridos na comunidade do Muquiço, em Guadalupe, na Zona Norte, na noite deste domingo (14). De acordo com a Polícia Militar, o policiamento segue reforçado na região.
Na ação, o integrante do TCP Wellington de Assis, conhecido como "Bené", morreu na hora. Enquanto os outros três foram socorridos e encaminhados a uma unidade de saúde.
Segundo relatos publicados nas redes sociais, traficantes do CV da favela da Palmeirinha, no mesmo bairro, teriam invadido a comunidade dominada pelo TCP. Um dos confrontos foi registrado na Rua Loasa, conhecida como Rua da Feira do Muquiço.
De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso e diligências estão em andamento para apurar os fatos.