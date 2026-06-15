Um dos confrontos foi registrado na Rua Loasa, conhecida como Rua da Feira do Muquiço - Reprodução/Google Street View

Um dos confrontos foi registrado na Rua Loasa, conhecida como Rua da Feira do MuquiçoReprodução/Google Street View

Publicado 15/06/2026 06:50

Rio - Um confronto entre criminosos do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP) deixou um morto e três feridos na comunidade do Muquiço, em Guadalupe, na Zona Norte, na noite deste domingo (14). De acordo com a Polícia Militar, o policiamento segue reforçado na região.

Na ação, o integrante do TCP Wellington de Assis, conhecido como "Bené", morreu na hora. Enquanto os outros três foram socorridos e encaminhados a uma unidade de saúde.

Segundo relatos publicados nas redes sociais, traficantes do CV da favela da Palmeirinha, no mesmo bairro, teriam invadido a comunidade dominada pelo TCP. Um dos confrontos foi registrado na Rua Loasa, conhecida como Rua da Feira do Muquiço.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso e diligências estão em andamento para apurar os fatos.



