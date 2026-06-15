Mulher foi presa em flagrante com aproximadamente 10 kg de maconha no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão) - Divulgação / Polícia Federal

Mulher foi presa em flagrante com aproximadamente 10 kg de maconha no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão)Divulgação / Polícia Federal

Publicado 15/06/2026 11:43

Rio - Uma mulher, de 23 anos, foi presa em flagrante com aproximadamente 10 kg de maconha, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão), na manhã desta segunda-feira (15). A ação foi realizada pela Polícia Federal.



Ela foi detida enquanto desembarcava de um voo comercial, vindo de sua cidade natal, Manaus, no Amazonas. Durante a abordagem, agentes da Delegacia Especial da PF no Aeroporto Galeão (DEAIN) efetuaram a prisão após identificarem a droga escondida em duas malas despachadas.



A presa foi encaminhada ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ela responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.