Draco prendeu um homem durante as buscas - Reprodução

Draco prendeu um homem durante as buscasReprodução

Publicado 16/06/2026 07:59

Rio - A Polícia Civil realizou, na manhã desta terça-feira (16), uma operação para combater uma organização responsável por tráfico de drogas, domínio territorial e por diversos crimes violentos cometidos na Bahia. O objetivo era encontrar membros da facção que possuem conexões e estruturas de apoio em diversas regiões do país, inclusive no Estado do Rio. Um homem foi preso.

Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) foram às ruas para cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em endereços na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e em Macaé, no Norte Fluminense.

As investigações apontaram que o grupo, conhecido como "Tropa do Cote" ou "Tropa do CF", consolidou um sistema paralelo de controle em comunidades de Salvador, capital da Bahia. Segundo apurações, a facção utiliza armas de grosso calibre para intimidar moradores, dificultar a atuação das forças de segurança e promover ataques contra grupos rivais, além de estar envolvida em diversos homicídios relacionados à disputa por territórios.

Mesmo após ações anteriores atingirem integrantes de destaque da organização, as investigações revelaram que o grupo passou por um processo de reestruturação interna. A principal liderança seguiu influenciando a facção, enquanto um de seus homens de confiança assumiu a coordenação operacional das atividades. As apurações também identificaram uma rede de operadores e foragidos distribuídos por diferentes estados, responsáveis por manter o funcionamento da organização e garantir a continuidade das ações ilícitas.

A "Operação Gênesis" foi uma ação interestadual, com diligências acontecendo simultaneamente no Rio, em Salvador e em Santa Catarina.

