Homem foi preso por agentes da 26ª DP (Todos os Santos) - Reprodução

Homem foi preso por agentes da 26ª DP (Todos os Santos)Reprodução

Publicado 16/06/2026 09:28

Rio - Um homem foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (15), por agredir o enteado, de 4 anos, no Méier, na Zona Norte. A direção da escola do menino que identificou as agressões.

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As investigações da 26ª DP (Todos os Santos) começaram na última quinta-feira (11) depois da diretora do colégio da vítima relatar que a criança comparecia, frequentemente, com diversas lesões físicas, como hematomas na cabeça e na orelha, arranhões e cortes em diferentes regiões do corpo.

De acordo com o informado, além dos ferimentos, o menino demonstrava sinais compatíveis com situação de vulnerabilidade, apresentando fome excessiva, sonolência acentuada, apatia, desinteresse pelas atividades escolares e constantes queixas de dores no estômago.

Segundo os relatos, quando questionado sobre os ferimentos, o menino se mostrava assustado, abaixando a cabeça e evitando responder.

Nesta segunda-feira (15), os policiais foram informados que a mãe da criança comunicou à escola que o filho apresentava um ferimento no nariz. Ela falou que a lesão tinha sido causada por uma queda.

Agentes da 26ª DP encontraram a mãe e Bruno dos Santos Rodrigues, padrasto da vítima, no momento em que buscavam a menino na escola. Ambos foram levados à distrital para prestar esclarecimentos.

Em oitiva especializada, policiais questionaram a vítima sobre o ferimento no nariz e ela relatou que a lesão foi provocada pelo padrasto, nesta segunda. A criança ainda revelou que era frequentemente agredida por Bruno. Um exame de corpo de delito constatou lesões atuais e vestígios de agressões passadas.

Deste modo, o padrasto do menino foi preso em flagrante pelos crimes de tortura e lesão corporal, na forma da lei Henry Borel.