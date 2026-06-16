Agentes cumprem mandados de prisão contra integrantes do CV e do TCP - Divulgação / PCERJ

Agentes cumprem mandados de prisão contra integrantes do CV e do TCPDivulgação / PCERJ

Publicado 16/06/2026 09:22

Rio - A Polícia Civil realizou, na manhã desta terça-feira (16), uma operação contra o avanço do tráfico de drogas em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, responsável por alimentar a violência e os confrontos armados na região. Seis pessoas foram presas. As equipes recuperaram 36 motocicletas e três carros roubados. Os policiais ainda encontraram um criadouro de jacarés.



Segundo a corporação, agentes cumpriram mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP) que atuam nas comunidades de Santa Tereza, Redentor e Jardim Glauce, que compõem o Complexo da Guacha.

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Os detidos são: Patrick Antunes Melo da Silva, Romário da Silva, Alexsandro Gomes de Mattos, Matheus Cunha Nicolau, Ronald de Souza Gomes e Jonatan Saldanha Farinazzo. Os detidos são: Patrick Antunes Melo da Silva, Romário da Silva, Alexsandro Gomes de Mattos, Matheus Cunha Nicolau, Ronald de Souza Gomes e Jonatan Saldanha Farinazzo.

Patrick é filho de Vanderlan Ramos da Silva, conhecido como Chocolate, um dos líderes do Terceiro Comando Puro (TCP), que está custodiado na penitenciária federal de Porto Velho, em Rondônia. Segundo o delegado Leandro Costa, titular da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF), que é responsável pelas investigações, o homem assumiu o lugar do pai na liderança da região.

"Enquanto ele [Vanderlan] está preso, quem responde é o filho, o Patrick, que foi preso na operação de hoje. Ele seria a liderança em liberdade, dando as ordens para organizar o funcionamento do tráfico", disse.

Já Alexsandro Mattos tem como função a negociação dos valores dos seguros de carros roubados. "O veículo era roubado, guardado na comunidade e, em caso de seguro, ele fazia contato com seguradoras e negociava a devolução desses veículos", completou o delegado.

A Civil informou que um dos presos quebrou o aparelho celular com o objetivo de ocultar provas.

Durante as buscas, os agentes encontraram um criadouro de jacarés. Investigações apontaram que o local era utilizado pelo tráfico para a manutenção dos animais, que serviriam como instrumento de intimidação em possíveis desavenças da organização criminosa. Dois animais foram localizados em tanques instalados em uma residência e resgatados por equipes do Corpo de Bombeiros.



As diligências seguem em andamento para identificar os responsáveis pela manutenção dos jacarés no local e para apurar os fins de utilização deles por integrantes do tráfico.

A ação foi resultado de uma investigação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF), que identificou a atuação de membros das duas organizações criminosas em uma disputa constante pelo controle de territórios e pontos de venda de drogas.



De acordo com as apurações, o cenário é marcado pelo tráfico de entorpecentes, uso de armamento pesado e outras práticas criminosas que impactam diretamente a população local.



