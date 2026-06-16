Com as colombianas foram recuperados diversos pertences, que juntos somam mais de R$ 50 mil - Divulgação / PMERJ

Com as colombianas foram recuperados diversos pertences, que juntos somam mais de R$ 50 milDivulgação / PMERJ

Publicado 16/06/2026 10:00

Rio - Duas colombianas foram presas, nesta segunda-feira (15), suspeitas de aplicar o golpe conhecido como “Boa Noite, Cinderela” contra um turista norueguês durante a transmissão do jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. As mulheres foram encontradas em um hotel no bairro Itacoatiara, em Niterói, na Região Metropolitana.

Uma equipe do Programa Segurança Presente Niterói foi acionada pelo gerente do estabelecimento após informações de que as hóspedes poderiam estar envolvidas em crimes relacionados ao uso de substâncias.

Os agentes fizeram contato com a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), onde um turista norueguês registrava ocorrência e afirmava ter sido vítima de um golpe.

Após abordagem das suspeitas no hotel, os agentes encaminharam imagens e dados de identificação à vítima, que reconheceu as mulheres como autoras do crime, que aconteceu no último sábado (13), em Copacabana, durante a transmissão da partida de estreia da Seleção na Copa.

Com as colombianas, foram recuperados sete aparelhos celulares, dois tablets, uma câmera fotográfica, equipamentos eletrônicos, um drone, um videogame portátil e acessórios, avaliados em mais de R$ 50 mil. As mulheres foram conduzidas à Deat e autuadas pelos crimes de roubo e receptação