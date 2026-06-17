Carro colidiu contra uma mureta e pegou fogo na Avenida General Justo - Divulgação / COR

Carro colidiu contra uma mureta e pegou fogo na Avenida General JustoDivulgação / COR

Publicado 17/06/2026 08:06 | Atualizado 17/06/2026 08:16

Rio - Um carro colidiu contra uma mureta e pegou fogo na Avenida General Justo, no Centro do Rio, na madrugada desta quarta-feira (17). Duas mulheres ficaram feridas no acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel Central foi acionado por volta de 00h50. No local, os militares atenderam duas vítimas, de aproximadamente 25 e 30 anos, com ferimentos leves, e as encaminharam ao Hospital Municipal Souza Aguiar, também no Centro. Apesar da gravidade do acidente, o estado de saúde delas é estável. A ocorrência terminou por volta das 2h.



O Centro de Operações informou que duas faixas da via ficaram ocupadas na altura do Trevo dos Estudantes, no acesso ao Aeroporto Santos Dumont, e a pista no sentido do Túnel Prefeito Marcello Alencar precisou ser interditada.



O trânsito é intenso no sentido Zona Sul, com desvio do fluxo de veículos para a Avenida Presidente Antônio Carlos. Equipes da prefeitura foram acionadas para orientar os motoristas e atuar na ocorrência.