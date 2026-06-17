Rocinha registrou grande deslizamento na última segunda (15)Reginaldo Pimenta/Arquivo Agência O Dia

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Ana Fernanda Freire
Rio - O município do Rio permanece com risco alto para deslizamentos devidos aos grandes acumulados de chuvas registrados nas últimas 96 horas. A informação foi divulgada pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) na manhã desta quarta-feira (17).
Na Rocinha, na Zona Sul, por exemplo, após um deslizamento provocado pelo rompimento de uma tubulação de esgoto na última segunda (15), novos incidentes foram registrados na tarde de terça (16), mantendo a Estrada da Gávea interditada nos dois sentidos até o início desta manhã, quando acabou totalmente liberada.
De acordo com a Defesa Civil, a Geo-Rio já analisou três ocorrências na região. A primeira na Estrada da Gávea próximo à rua 1, onde os técnicos estão finalizando o levantamento para dar início a obra. A segunda próximo ao Parque da Cidade e outra no Portão Vermelho, onde as equipes irão iniciar a limpeza do local para verificar se há necessidade de intervenções.
A instituição realizará ainda nova vistoria na via nesta quarta (17). "A Fundação Geo-Rio ressalta que, por segurança, as intervenções só podem ser iniciadas quando as chuvas cessarem, uma vez que o solo está muito encharcado", explicou em nota.
Segundo a Comlurb, equipes já retiraram 80 toneladas de terra da comunidade, que registrou mais que o dobro da média histórica de chuva para o mês de junho na região. 
Ainda segundo o Cemaden, até o início da manhã, a capital fluminense marcava o segundo maior acumulado de chuvas em 24h, atrás apenas para Petrópolis, na Região Serrana.
Previsão do tempo
De acordo com o Alerta Rio, nesta quarta-feira (17), a nebulosidade estará variada e há previsão de chuva fraca isolada a qualquer momento. Os ventos estarão fracos a moderados, sendo mais intensos nos períodos da tarde e noite e as temperaturas estarão estáveis e amenas, com mínima prevista de 16°C e máxima prevista de 25°C.
Na quinta (18) e na sexta-feira (19), devido ao posicionamento de um sistema de alta pressão, haverá redução gradativa de nebulosidade e não há previsão de chuva no município. Os ventos estarão variando entre fracos e moderados. As temperaturas máximas irão variar entre 28ºC e 31ºC e a mínima permanecerá em 15ºC.