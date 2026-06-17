Rocinha registrou grande deslizamento na última segunda (15) - Reginaldo Pimenta/Arquivo Agência O Dia

Rocinha registrou grande deslizamento na última segunda (15)Reginaldo Pimenta/Arquivo Agência O Dia

Publicado 17/06/2026 08:14

Rio - O município do Rio permanece com risco alto para deslizamentos devidos aos grandes acumulados de chuvas registrados nas últimas 96 horas. A informação foi divulgada pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) na manhã desta quarta-feira (17).

De acordo com a Defesa Civil, a Geo-Rio já analisou três ocorrências na região. A primeira na Estrada da Gávea próximo à rua 1, onde os técnicos estão finalizando o levantamento para dar início a obra. A segunda próximo ao Parque da Cidade e outra no Portão Vermelho, onde as equipes irão iniciar a limpeza do local para verificar se há necessidade de intervenções.

A instituição realizará ainda nova vistoria na via nesta quarta (17). "A Fundação Geo-Rio ressalta que, por segurança, as intervenções só podem ser iniciadas quando as chuvas cessarem, uma vez que o solo está muito encharcado", explicou em nota.

Ainda segundo o Cemaden, até o início da manhã, a capital fluminense marcava o segundo maior acumulado de chuvas em 24h, atrás apenas para Petrópolis, na Região Serrana.

Previsão do tempo

De acordo com o Alerta Rio, nesta quarta-feira (17), a nebulosidade estará variada e há previsão de chuva fraca isolada a qualquer momento. Os ventos estarão fracos a moderados, sendo mais intensos nos períodos da tarde e noite e as temperaturas estarão estáveis e amenas, com mínima prevista de 16°C e máxima prevista de 25°C.

Na quinta (18) e na sexta-feira (19), devido ao posicionamento de um sistema de alta pressão, haverá redução gradativa de nebulosidade e não há previsão de chuva no município. Os ventos estarão variando entre fracos e moderados. As temperaturas máximas irão variar entre 28ºC e 31ºC e a mínima permanecerá em 15ºC.