Incêndio atingiu antigo prédio da região administrativa de bairros da Zona Norte - Reprodução

Incêndio atingiu antigo prédio da região administrativa de bairros da Zona NorteReprodução

Publicado 18/06/2026 07:07

Rio - Um incêndio atingiu a antiga sede da Região Administrativa que atendia bairros como Bonsucesso, Manguinhos e Olaria, na Rua Uranos, em Ramos, Zona Norte, na noite desta quarta-feira (17). Segundo moradores, o imóvel está abandonado há mais de cinco anos.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel da região foi acionado por volta das 20h e não houve registro de vítimas. O imóvel fica ao lado de um depósito de gás, o que gerou bastante preocupação entre moradores.

O prédio, com inúmeros pichações, já não conta com portas e nem janelas. O local disponibilizava de serviços públicos, biblioteca e também já funcionou como junta militar. No entanto, testemunhas apontam que o espaço se tornou ponto de usuários de drogas. Até o momento, não há informações sobre a causa do incêndio.

Segundo a Subprefeitura da Zona Norte, a região administrativa foi desmembrada em três unidades e área em questão passou a integrar a Subprefeitura Zona Norte I, que abrange a Maré, Ramos, Bonsucesso, Olaria, Higienópolis, Del Castilho, Manguinhos, Inhaúma, Engenho da Rainha, Penha, Penha Circular, Brás de Pina, Vigário Geral, Cordovil, Parada de Lucas e Jardim América.



A medida é do prefeito Eduardo Cavaliere, definida em maio deste ano.