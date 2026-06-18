PMs realizam operação na comunidade Bateau Mouche, na Praça SecaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

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Romulo Cunha
Rio - A Polícia Militar realizou, na manhã desta quinta-feira (18), uma operação contra o tráfico de drogas na comunidade Bateau Mouche, na Praça Seca, na Zona Sudoeste. No local, um homem foi preso.
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PMs realizam operação na comunidade Bateau Mouche, na Praça Seca - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
PMs realizam operação na comunidade Bateau Mouche, na Praça Seca - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
PMs realizam operação na comunidade Bateau Mouche, na Praça Seca - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Polícia Militar retira barricadas da comunidade Bateau Mouche - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Polícia Militar retira barricadas da comunidade Bateau Mouche - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Polícia Militar retira barricadas da comunidade Bateau Mouche - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Polícia Militar retira barricadas da comunidade Bateau Mouche - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Polícia Militar retira barricadas da comunidade Bateau Mouche - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Polícia Militar retira barricadas da comunidade Bateau Mouche - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Polícia Militar retira barricadas da comunidade Bateau Mouche - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Seop realiza ação de ordenamento na Praça Seca - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Comerciantes são alvos de ação da Seop na Praça Seca - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Polícia Militar retira barricadas da comunidade Bateau Mouche - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Seop realiza ação de ordenamento na Praça Seca - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Polícia Militar retira barricadas da comunidade Bateau Mouche - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Polícia Militar retira barricadas da comunidade Bateau Mouche - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Polícia Militar retira barricadas da comunidade Bateau Mouche - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Seop realiza ação de ordenamento na Praça Seca - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) são responsáveis pela operação - Reprodução
Pistola e rádio comunicador foram apreendidos na operação - Reprodução
Plataformas que monitoram tiroteios registraram disparos na região, por volta das 6h35. Além do detido, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) apreenderem uma pistola e um rádio transmissor.
Segundo a PM, os policiais também retiram barricadas. A comunidade é dominada pelo Comando Vermelho (CV).
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), cinco unidades de Atenção Primária que atendem a região suspenderam as atividades externas, como as visitas domiciliares. O atendimento nos locais seguem em funcioamento.
A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) também atuou no bairro com uma ação de ordenamento público. 
Baleado em roubo
Nesta quarta-feira (17), o condutor de um caminhão de entregas foi baleado em um assalto, também na Praça Seca. De acordo com a PM, criminosos atiraram porque ele não conseguiu abrir a porta do veículo.
A corporação informou que agentes do 18º BPM receberam informações sobre disparos de arma de fogo na região. No local, os policiais apuraram que o motorista teria sido abordado por criminosos armados. Ao não abrir a porta do caminhão, ele foi atingido por um tiro.
A vítima recebeu socorro, sendo posteriormente encaminhada para uma unidade hospitalar da região. Não há informações sobre identificação e estado de saúde.
A 28ª DP (Praça Seca) investiga o caso.