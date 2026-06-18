PMs realizam operação na comunidade Bateau Mouche, na Praça Seca - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

PMs realizam operação na comunidade Bateau Mouche, na Praça SecaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 18/06/2026 08:39

Rio - A Polícia Militar realizou, na manhã desta quinta-feira (18), uma operação contra o tráfico de drogas na comunidade Bateau Mouche, na Praça Seca, na Zona Sudoeste. No local, um homem foi preso.

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Plataformas que monitoram tiroteios registraram disparos na região, por volta das 6h35. Além do detido, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) apreenderem uma pistola e um rádio transmissor.

Segundo a PM, os policiais também retiram barricadas. A comunidade é dominada pelo Comando Vermelho (CV).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), cinco unidades de Atenção Primária que atendem a região suspenderam as atividades externas, como as visitas domiciliares. O atendimento nos locais seguem em funcioamento.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) também atuou no bairro com uma ação de ordenamento público.

Baleado em roubo

Nesta quarta-feira (17), o condutor de um caminhão de entregas foi baleado em um assalto, também na Praça Seca. De acordo com a PM, criminosos atiraram porque ele não conseguiu abrir a porta do veículo.

A corporação informou que agentes do 18º BPM receberam informações sobre disparos de arma de fogo na região. No local, os policiais apuraram que o motorista teria sido abordado por criminosos armados. Ao não abrir a porta do caminhão, ele foi atingido por um tiro.

A vítima recebeu socorro, sendo posteriormente encaminhada para uma unidade hospitalar da região. Não há informações sobre identificação e estado de saúde.

A 28ª DP (Praça Seca) investiga o caso.

