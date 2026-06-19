Copacabana e Leme recebem obras do programa Asfalto Liso - Divulgação / Iago Campos

Copacabana e Leme recebem obras do programa Asfalto LisoDivulgação / Iago Campos

Publicado 19/06/2026 12:37

Rio - O programa Asfalto Liso iniciou obras em Copacabana e no Leme, bairros da Zona Sul do Rio, nesta quinta-feira (18). Nessa etapa, 34 ruas serão beneficiadas com serviços de pavimentação, incluindo a fresagem e recapeamento.

As ruas contempladas em Copacabana são: Conrado Niemeyer, Joseph Bloch, Ministro Alfredo Valadão, Lacerda Coutinho, Ladeira Dos Tabajaras, Euclides Rocha, Professor Gastão Bahiana, Travessa Santa Margarida, Henrique Oswald, Guimarães Natal, Ronald De Carvalho, Belfort Roxo, Felipe De Oliveira, Praça Demétrio Ribeiro, rua Marechal Mascarenhas De Moraes, rua Inhangá, Fernando Mendes, República Do Peru, Hilário De Golveia, Paula Freitas, Barão De Ipanema, Xavier Da Silveira, Almirante Gonçalves e Djalma Urich



No sub-bairro Peixoto estão na lista: Capelão Álvares Silva, Maestro Francisco Braga, Décio Vilares Bairro e Tenente Marone De Gusmão e a Praça Edmundo Bitencourt. Já no Leme as obras vão ocorrer nas ruas Roberto Dias Lopes, General Ribeiro Da Costa, Martim Afonso, Aurelino Leal e Anchieta.

Com um investimento de R$ 25 milhões e prazo de finalização previsto para o primeiro semestre do ano que vem, as obras acontecerão sempre no período noturno - à partir das 21 horas -, para reduzir os impactos no trânsito local. As interdições contarão com o apoio operacional da CET-Rio, da Secretaria Municipal de Transportes e da subprefeitura da Zona Sul.

O prefeito, Eduardo Cavaliere, o secretário Municipal de Conservação e Serviços Públicos, Diego Vaz, e o subprefeito da Zona Sul, Pedro Angelito, acompanharam o início da intervenção. "As ruas vão ser totalmente fresadas e asfaltadas, sempre à noite, para reduzir os impactos na rotina de quem mora, trabalha e circula por aqui. É uma operação para deixar as ruas de cara nova, em bairros populosos e importantes que recebem turistas do mundo inteiro", afirmou o Cavaliere.

O secretário de Conservação ressaltou que a melhoria é uma parte importante nos cuidados da cidade. "Asfalto sem conservação atrapalha a vida de todo carioca. Quando há gestão, as obras seguem e a cidade avança. O Asfalto Liso é prova disso: mais de 550 ruas, mais de 600 quilômetros de recuperação, mais de R$1 bilhão investido. Copacabana e Leme entram nessa conta agora, e o carioca vai sentir a diferença no trânsito, na segurança e na qualidade de vida".

Programa Asfalto Liso



O Programa Asfalto Liso é uma política pública criada para atuar de forma preventiva e recuperar o pavimento de vias públicas e diminuir a necessidade de intervenções emergenciais. O programa faz parte de uma continuidade de ações e serviços para a cidade do Rio que foram iniciadas na gestão de Eduardo Paes e seguem na administração do atual prefeito.



Em paralelo, a Secretaria de Conservação também mantém ações contínuas de manutenção das ruas em toda a cidade, com serviços de tapa-buracos, correção de afundamentos e recapeamento de asfalto diariamente.

Vale lembrar que Paes deixou a prefeitura no dia 20 de março, para se candidatar ao Governador do estado. Ele passou o mandato para o vice, Cavaliere (PSD), que se tornou a pessoa mais jovem a ocupar o cargo na história da cidade.