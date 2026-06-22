Quadrilha tentou vender o veículo utilizado no roubo por meio das redes sociais - Reprodução

Quadrilha tentou vender o veículo utilizado no roubo por meio das redes sociaisReprodução

Publicado 22/06/2026 08:54 | Atualizado 22/06/2026 11:11

Rio - Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-Cap) prenderam, neste domingo (21), três integrantes de uma organização criminosa especializada em roubos de cargas de medicamentos. A ação, resultado de uma investigação sobre um assalto ocorrido na quarta-feira (17), aconteceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e em Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio.

Após o crime, os agentes identificaram que o grupo tentou vender, por meio de uma rede social, o veículo utilizado no roubo. Os policiais localizaram e identificaram a mulher responsável pela tentativa de venda do automóvel. A partir disso, a especializada reuniu elementos que permitiram apontar três integrantes da quadrilha.

As equipes cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados, que foram presos. Os agentes ainda recolheram o casaco e o capacete utilizados no roubo, itens que também aparecem nas imagens de câmeras de segurança e reforçam a ligação dos presos com a ação criminosa, além de uma arma falsa.

As investigações continuam em andamento para identificar outros envolvidos e apurar a participação da quadrilha em outros roubos de cargas no estado.