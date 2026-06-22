Quadrilha tentou vender o veículo utilizado no roubo por meio das redes sociaisReprodução
Polícia prende envolvidos em roubo de carga de medicamentos
Agentes identificaram uma tentativa de venda do veículo utilizado no crime
Criança morre após ser baleada na cabeça em Nova Iguaçu
Vítima de 7 anos chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos
Vacinação com novo imunizante pneumo 20 começa no Rio para crianças de até 5 anos
Fórmula amplia a proteção contra infecções como otite, sinusite, pneumonia, meningite e sepse
Homem é preso por esfaquear três pessoas da mesma família, em São João de Meriti
Companheira do autor está entre as vítimas
Professor investigado por estupro e importunação sexual é demitido de escola de São Gonçalo
Homem confessou os crimes, mas não ficou detido porque não tinha flagrante
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Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas, na manhã desta segunda-feira (22)
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