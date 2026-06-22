Caso é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Caso é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São GonçaloReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 22/06/2026 09:39

Em nota enviada ao DIA na tarde deste domingo (21), o Colégio M3 informou que desligou o funcionário na última sexta-feira (19), após o recebimento das denúncias. A unidade Alcântara, onde o homem dava aulas, destacou que permanece integralmente à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

A instituição ressaltou que tomou conhecimento da situação depois de informações apresentadas por famílias de estudantes e devido à presença de policiais militares nas dependências da escola, localizada na Rua Nair Andrade.



"Todas as providências adotadas tiveram como prioridade a proteção dos estudantes, o acolhimento das famílias e a preservação da segurança e da tranquilidade da comunidade escolar", diz o texto.

De acordo com o colégio, as medidas implementadas envolveram: comunicação transparente com os responsáveis; ampliação dos espaços de escuta e diálogo com estudantes e familiares; e adoção das providências administrativas consideradas necessárias diante da gravidade da situação, sempre com observância dos deveres de proteção integral assegurados a crianças e adolescentes.



A escola ainda reforçou o compromisso permanente com a manutenção de um ambiente escolar seguro, acolhedor e respeitoso para todos os estudantes, colaboradores e famílias que integram sua comunidade educativa.



Relembre o caso

Na última quinta-feira (18), agentes da Operação Segurança Presente receberam acionamento para verificar uma ocorrência de estupro na Rua Nair Andrade. No local, as equipes encontraram o professor cercado por populares.

Depois da estabilização da área, os policiais conduziram o suspeito à 74ª DP (Alcântara) para as medidas cabíveis.

Ao DIA, o delegado Marcello Maia contou que o professor confessou os crimes, mas não ficou detido por não ter ocorrido flagrante.

O caso foi transferido à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo. Agentes apreenderam o celular do suspeito para perícia.