Caso é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São GonçaloReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

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Romulo Cunha
Rio - O professor suspeito de estupro e importunação sexual contra duas alunas, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, foi demitido do colégio que lecionava. Ele confessou os crimes, mas não ficou detido, pois não havia situação de flagrante.
Em nota enviada ao DIA na tarde deste domingo (21), o Colégio M3 informou que desligou o funcionário na última sexta-feira (19), após o recebimento das denúncias. A unidade Alcântara, onde o homem dava aulas, destacou que permanece integralmente à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.
A instituição ressaltou que tomou conhecimento da situação depois de informações apresentadas por famílias de estudantes e devido à presença de policiais militares nas dependências da escola, localizada na Rua Nair Andrade.

"Todas as providências adotadas tiveram como prioridade a proteção dos estudantes, o acolhimento das famílias e a preservação da segurança e da tranquilidade da comunidade escolar", diz o texto.
De acordo com o colégio, as medidas implementadas envolveram: comunicação transparente com os responsáveis; ampliação dos espaços de escuta e diálogo com estudantes e familiares; e adoção das providências administrativas consideradas necessárias diante da gravidade da situação, sempre com observância dos deveres de proteção integral assegurados a crianças e adolescentes.

A escola ainda reforçou o compromisso permanente com a manutenção de um ambiente escolar seguro, acolhedor e respeitoso para todos os estudantes, colaboradores e famílias que integram sua comunidade educativa.
Relembre o caso
Na última quinta-feira (18), agentes da Operação Segurança Presente receberam acionamento para verificar uma ocorrência de estupro na Rua Nair Andrade. No local, as equipes encontraram o professor cercado por populares.
Depois da estabilização da área, os policiais conduziram o suspeito à 74ª DP (Alcântara) para as medidas cabíveis.
Ao DIA, o delegado Marcello Maia contou que o professor confessou os crimes, mas não ficou detido por não ter ocorrido flagrante.
O caso foi transferido à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo. Agentes apreenderam o celular do suspeito para perícia.