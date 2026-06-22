Força Municipal prendeu um homem por importunação sexual contra duas mulheres na orla entre Ipanema e Leblon, na Zona Sul do RioReprodução de vídeo
Os agentes realizavam policiamento no local quando foram acionados pelas corredoras, que relataram terem sido perseguidas por um indivíduo durante o percurso. Uma das vítimas informou que o suspeito se aproximou por trás e encostou a genitália em suas costas enquanto a acompanhava durante parte da corrida.
Com base nas características físicas e nas roupas informadas pelas mulheres, a equipe realizou buscas na região e localizou o suspeito nas proximidades do Posto 12, no Leblon. O homem foi abordado, identificado e conduzido, juntamente com as vítimas, para a 14ª DP (Leblon), para registro da ocorrência.
Durante os procedimentos na delegacia, o suspeito passou a apresentar comportamento alterado e discurso desconexo ao ser informado sobre sua detenção para as providências legais cabíveis. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por importunação sexual. O caso está na Justiça.
Ao longo do fim de semana, de sexta-feira (19) a domingo (21), a Força Municipal realizou 20 prisões e conduções, além de apreender e recuperar cinco motocicletas e dois celulares.
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