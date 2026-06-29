Caio Rocha morreu neste domingo (28) em Maricá - Reprodução / Redes Sociais

Caio Rocha morreu neste domingo (28) em MaricáReprodução / Redes Sociais

Publicado 29/06/2026 10:37

Rio - Um homem morreu ao cair na trilha da Pedra do Macaco, em Maricá, na Região Metropolitana, neste domingo (28). Caio Rocha Aguiar Azevedo tentou tirar uma foto em uma pedra, escorregou e sofreu uma queda de cerca de 150 metros de altura.

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O acidente ocorreu por volta de 11h30. Bombeiros do quartel de Maricá foram acionados ao local, no bairro São José do Imbassaí e, com apoio de militares de Niterói e de um helicóptero, encontraram o corpo, horas depois, em uma área de mata.

O instrutor de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) e de Resgate, Matheus Moura, testemunhou o ocorrido e auxiliou os militares nas buscas. Em postagem nas redes sociais, ele contou que as equipes tiveram que entrar mata adentro para localizar a vítima.

"É uma situação bem complicada. O rapaz era experiente, pelo o que fiquei sabendo. Ele subiu em um ponto onde foi fazer uma foto. Ao descer, ele acabou indo pelo lugar errado, não suportando o peso, vindo sofrer a queda. Ele caiu a cerca de 150 a 200 metros de altura. Como não foi possível resgatá-lo tendo acesso com corda, a gente fez o contrário. Contornamos o sítio, chegamos por dentro da mata fechada e conseguimos chegar até ele”, explicou.

Matheus lembrou que Caio, antes de subir a trilha, foi até a sala onde ele dava aula e brincou com todos os presentes. "Super gente boa, muito alegre. Depois, tomou café com sua equipe e retornou para pedir o uso do banheiro. Ainda deu duas Cocas para nossa equipe, como gesto de gentileza pelo uso do sanitário. Duas horas depois, eu estive presente fazendo o resgate. Ainda em choque, sem acreditar. O conheci com muita alegria e vê-lo de maneira diferente não foi nada agradável", comentou.

A vítima tinha uma equipe própria de trilhas, excursões, passeios e viagens. Ele também contribuía com a agência Saquatrilhas, de Saquarema, na Região dos Lagos.

"Rocha era uma pessoa apaixonada pela vida, pela natureza e pelo esporte. Seu espírito aventureiro, alegria e amor pelas montanhas deixarão lembranças inesquecíveis entre todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Lamentamos profundamente essa perda e nos solidarizamos com familiares, amigos e todos que tiveram o privilégio de compartilhar momentos ao seu lado. Que Deus conforte o coração de familiares e amigos neste momento de dor. Que as boas lembranças, os sorrisos e as aventuras vividas ao lado de Rocha permaneçam para sempre em nossos corações”, disse a agência nas redes sociais.

As circunstâncias da morte são investigadas pela 82ª DP (Maricá). De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento.

Ainda não há informações sobre enterro.

A Pedra do Macaco oferece uma vista panorâmica de Maricá, com mais de 200 metros de altura. Tem bioma da Mata Atlântica. Em algumas partes, há possibilidade da prática de rapel.

Caso semelhante

A Gruta do Spar consiste em uma galeria de minas desativadas há mais de 50 anos, que eram usadas para a extração de pedras malacacheta e feldspato. O local oferece um lago natural, uma caverna com cerca de 40 metros de altura, usada para prática de rapel e vegetação típica da Mata Atlântica.