Rio - Um homem morreu ao cair na trilha da Pedra do Macaco, em Maricá, na Região Metropolitana, neste domingo (28). Caio Rocha Aguiar Azevedo tentou tirar uma foto em uma pedra, escorregou e sofreu uma queda de cerca de 150 metros de altura.
fotogaleria
O acidente ocorreu por volta de 11h30. Bombeiros do quartel de Maricá foram acionados ao local, no bairro São José do Imbassaí e, com apoio de militares de Niterói e de um helicóptero, encontraram o corpo, horas depois, em uma área de mata.
O instrutor de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) e de Resgate, Matheus Moura, testemunhou o ocorrido e auxiliou os militares nas buscas. Em postagem nas redes sociais, ele contou que as equipes tiveram que entrar mata adentro para localizar a vítima.
"É uma situação bem complicada. O rapaz era experiente, pelo o que fiquei sabendo. Ele subiu em um ponto onde foi fazer uma foto. Ao descer, ele acabou indo pelo lugar errado, não suportando o peso, vindo sofrer a queda. Ele caiu a cerca de 150 a 200 metros de altura. Como não foi possível resgatá-lo tendo acesso com corda, a gente fez o contrário. Contornamos o sítio, chegamos por dentro da mata fechada e conseguimos chegar até ele”, explicou.
Matheus lembrou que Caio, antes de subir a trilha, foi até a sala onde ele dava aula e brincou com todos os presentes. "Super gente boa, muito alegre. Depois, tomou café com sua equipe e retornou para pedir o uso do banheiro. Ainda deu duas Cocas para nossa equipe, como gesto de gentileza pelo uso do sanitário. Duas horas depois, eu estive presente fazendo o resgate. Ainda em choque, sem acreditar. O conheci com muita alegria e vê-lo de maneira diferente não foi nada agradável", comentou.
A vítima tinha uma equipe própria de trilhas, excursões, passeios e viagens. Ele também contribuía com a agência Saquatrilhas, de Saquarema, na Região dos Lagos.
"Rocha era uma pessoa apaixonada pela vida, pela natureza e pelo esporte. Seu espírito aventureiro, alegria e amor pelas montanhas deixarão lembranças inesquecíveis entre todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Lamentamos profundamente essa perda e nos solidarizamos com familiares, amigos e todos que tiveram o privilégio de compartilhar momentos ao seu lado. Que Deus conforte o coração de familiares e amigos neste momento de dor. Que as boas lembranças, os sorrisos e as aventuras vividas ao lado de Rocha permaneçam para sempre em nossos corações”, disse a agência nas redes sociais.
As circunstâncias da morte são investigadas pela 82ª DP (Maricá). De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento.
Ainda não há informações sobre enterro.
A Pedra do Macaco oferece uma vista panorâmica de Maricá, com mais de 200 metros de altura. Tem bioma da Mata Atlântica. Em algumas partes, há possibilidade da prática de rapel.
A Gruta do Spar consiste em uma galeria de minas desativadas há mais de 50 anos, que eram usadas para a extração de pedras malacacheta e feldspato. O local oferece um lago natural, uma caverna com cerca de 40 metros de altura, usada para prática de rapel e vegetação típica da Mata Atlântica.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.