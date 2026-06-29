Vítimas estão internadas no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes - Pedro Teixeira / Arquivo O Dia

Vítimas estão internadas no Hospital Municipalizado Adão Pereira NunesPedro Teixeira / Arquivo O Dia

Publicado 29/06/2026 12:42

De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, as duas pessoas deram entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN). O paciente, de 34 anos, ferido no abdômen e na coxa, passou por cirurgia e segue internado - entubado - em recuperação pós operação, no Centro de Terapia Intensiva (CTI), sob cuidados de uma equipe multidisciplinar.

O segundo homem, de 42 anos, também baleado no abdômen, passou por um procedimento cirúrgico, sem intercorrências. No momento, continua internado, em recuperação pós operatória, no CTI. O quadro dele é considerado estável.

Um dos envolvidos é um policial militar. A PM informou que o agente, que estava de folga, se desentendeu com outro homem. Ambos entraram em confronto e ficaram feridos. Três pistolas foram apreendidas.

A discussão teria sido motivada por uma vaga no estacionamento do Shopping Outlet Premium, localizado na Rodovia Washington Luiz, a BR-040. A corregedoria da PM acompanha o caso e instaurou um procedimento administrativo para apuração dos fatos.

A investigação está em andamento na 60ª DP (Campos Elíseos). Segundo a Polícia Civil, testemunhas foram ouvidas e os agentes analisam imagens de câmeras de seguranças. Outras diligências são realizadas para apurar as circunstâncias do caso.