Vítimas estão internadas no Hospital Municipalizado Adão Pereira NunesPedro Teixeira / Arquivo O Dia

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Romulo Cunha
Rio - Um dos homens baleados em um confronto, dentro do estacionamento do Shopping Outlet Premium, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite do último sábado (27), está internado em estado gravíssimo. A vítima foi atingida no abdômen e na coxa direita.
De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, as duas pessoas deram entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN). O paciente, de 34 anos, ferido no abdômen e na coxa, passou por cirurgia e segue internado - entubado - em recuperação pós operação, no Centro de Terapia Intensiva (CTI), sob cuidados de uma equipe multidisciplinar.
O segundo homem, de 42 anos, também baleado no abdômen, passou por um procedimento cirúrgico, sem intercorrências. No momento, continua internado, em recuperação pós operatória, no CTI. O quadro dele é considerado estável.
Um dos envolvidos é um policial militar. A PM informou que o agente, que estava de folga, se desentendeu com outro homem. Ambos entraram em confronto e ficaram feridos. Três pistolas foram apreendidas.
A discussão teria sido motivada por uma vaga no estacionamento do Shopping Outlet Premium, localizado na Rodovia Washington Luiz, a BR-040. A corregedoria da PM acompanha o caso e instaurou um procedimento administrativo para apuração dos fatos.
A investigação está em andamento na 60ª DP (Campos Elíseos). Segundo a Polícia Civil, testemunhas foram ouvidas e os agentes analisam imagens de câmeras de seguranças. Outras diligências são realizadas para apurar as circunstâncias do caso.
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Vítimas estão internadas no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes
Baleados em caxias