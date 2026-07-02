Agentes cumprem mais de 40 mandados em dez estados brasileiros - Reprodução

Agentes cumprem mais de 40 mandados em dez estados brasileirosReprodução

Publicado 02/07/2026 08:26 | Atualizado 03/07/2026 09:43

Rio - A Polícia Civil iniciou, na manhã desta quinta-feira (2), uma megaoperação em 10 estados para desarticular uma organização criminosa especializada na receptação e distribuição de celulares roubados e furtados. Os agentes prenderam três homens e cumprem 41 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de integrar o esquema, que utilizava serviços de encomendas para enviar os aparelhos a diferentes regiões do país.

A ação é coordenada por policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), com apoio das polícias civis de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará e Pernambuco.

As investigações apontam que os celulares roubados no Rio eram enviados pelos Correios para receptadores de outros estados, responsáveis por abastecer o mercado clandestino de eletrônicos. O objetivo, segundo a corporação, era dificultar a fiscalização e ampliar a circulação dos aparelhos de origem ilícita.

A apuração começou após um trabalho conjunto entre a DRCPIM e a Receita Federal. Durante a investigação, foram interceptadas 30 encomendas postais com 65 celulares usados. A perícia identificou que a maior parte dos aparelhos possuía IMEI bloqueado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) ou constava em registros de roubo e furto.

Com a identificação dos destinatários, os policiais mapearam a atuação da quadrilha e a rota utilizada para distribuir os celulares pelo país. De acordo com a Polícia Civil, o esquema contribuía para fortalecer a cadeia criminosa responsável por roubos e furtos de aparelhos nas grandes cidades.

Os celulares apreendidos passarão por uma análise imediata para verificar se possuem restrições, como registro de roubo, furto ou bloqueio do IMEI. As diligências também buscam identificar outros integrantes da organização, incluindo fornecedores, distribuidores e receptadores dos equipamentos.

A ação faz parte da Operação Rastreio, considerada pela Polícia Civil a maior iniciativa do Estado do Rio de Janeiro de combate ao roubo, furto e receptação de celulares. Desde o início da operação, mais de 13,3 mil aparelhos foram recuperados, sendo cerca de 6 mil devolvidos aos proprietários. Ainda segundo a corporação, mais de 900 pessoas acabaram presas por envolvimento nesse tipo de crime.