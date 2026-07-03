Policiais militares prenderam um suspeito com materiais furtados do Conselho Regional de Farmácia da TijucaReprodução / X
Homem é detido com materiais furtados do Conselho Regional de Farmácia
Entre os itens estavam cinco evaporadoras de ar-condicionado
Provedor denuncia ameaças e imposição de internet do tráfico em Niterói
Diversas ruas da Região Oceânica foram definidas como áreas de risco. O caso é investigado pela Polícia Civil
Eletricista morre ao ter 80% do corpo queimado em Nova Iguaçu
Douglas Marques Miguel, de 34 anos, passou dois dias internado, mas não resistiu aos ferimentos
Tombamento de caminhão causa 7 km de congestionamento na Dutra
Acidente ocorreu na Serra das Araras, no Sul Fluminense
PM é preso em operação contra recebimento de propina do tráfico
Segundo MPRJ, há indícios de que dois agentes ganham dinheiro do Comando Vermelho para não combater rimes em Japeri
Polícia prende criminoso por enviar drogas de SP para o Rio
Investigações revelaram um esquema que utilizava carros alugados para transportar, semanalmente, cerca de 200 kg de haxixe
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