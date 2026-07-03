Policiais militares prenderam um suspeito com materiais furtados do Conselho Regional de Farmácia da Tijuca - Reprodução / X

Policiais militares prenderam um suspeito com materiais furtados do Conselho Regional de Farmácia da TijucaReprodução / X

Publicado 03/07/2026 07:54 | Atualizado 03/07/2026 11:24

Rio - Policiais militares prenderem, na madrugada desta sexta-feira (3), um homem com cinco evaporadoras de ar-condicionado e mais materiais furtados do Conselho Regional de Farmácia (CRF) da Tijuca, na Zona Norte. Durante a ação, um segundo suspeito conseguiu fugir.

Em um patrulhamento do 6°BPM (Tijuca) pela Rua Heitor Beltrão, no mesmo bairro, os agentes encontraram o criminoso com mais itens, incluindo três chuveiros, uma tesoura para cortar vergalhão e um carrinho de supermercado.

Vale lembrar que evaporadoras e chuveiros possuem cobre, material amplamente procurado por criminosos para venda a ferros-velhos clandestinos. Não há informações sobre quando ocorreu o furto.

A ocorrência foi encaminhada à 18ª DP (Praça da Bandeira). De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de furto e o caso foi encaminhado à Justiça.

O DIA também entrou em contato com o CRF para buscar mais informações sobre o caso, mas até o fechamento desta reportagem, não obteve resposta. O espaço segue aberto para eventual manifestação.

