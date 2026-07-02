O Ministério da Justiça prorrogou por mais 90 dias a atuação da Força Nacional de Segurança no Rio - Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Justiça prorrogou por mais 90 dias a atuação da Força Nacional de Segurança no Rio Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 02/07/2026 14:55 | Atualizado 02/07/2026 16:13

Rio - O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou por mais 90 dias a permanência da Força Nacional de Segurança Pública no Rio de Janeiro. A medida foi oficializada por meio da Portaria nº 1.252, publicada nesta quinta-feira (2), no Diário Oficial da União, e garante a atuação dos agentes federais até 27 de setembro de 2026.

A decisão ocorreu após novo pedido do Governo do Estado, que apresentou ao Ministério da Justiça um parecer técnico defendendo a continuidade da operação. A autorização permite que a tropa permaneça em apoio às forças de segurança estaduais e federais em ações voltadas à preservação da ordem pública e à proteção da população.

Na prática, os agentes continuarão auxiliando operações de policiamento e patrulhamento em pontos considerados estratégicos, especialmente nas principais vias expressas da capital, como Avenida Brasil, Linha Vermelha e Linha Amarela.

Segundo a portaria assinada pelo ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, a operação seguirá sob coordenação da Polícia Federal, em articulação com os órgãos de segurança pública do Rio. O contingente empregado será definido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e pela Diretoria da Força Nacional, de acordo com o planejamento operacional.

A Força Nacional está presente no estado desde outubro de 2023. Na época, o reforço foi solicitado pelo Palácio Guanabara diante do agravamento dos índices de violência e dos sucessivos episódios de ataques promovidos por organizações criminosas. Cerca de 150 agentes e 40 viaturas passaram a integrar ações conjuntas com a Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e demais forças de segurança.

Desde então, a permanência da tropa vem sendo renovada periodicamente pelo governo federal. A última prorrogação havia sido autorizada em abril deste ano.

Criada em 2004, a Força Nacional funciona como um programa de cooperação entre estados e União. O grupo reúne policiais militares, bombeiros, policiais civis e peritos cedidos pelos estados para atuação em situações excepcionais, como crises na segurança pública, operações especiais e grandes eventos.

