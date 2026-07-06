Material apreendido com quatro criminosos foi levado à 34ª DP - Divulgação / PMERJ

Material apreendido com quatro criminosos foi levado à 34ª DP Divulgação / PMERJ

Publicado 06/07/2026 10:48

Rio - Quatro criminosos foram presos na Estrada Sete Riachos, em Santíssimo, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta segunda-feira (6), durante uma abordagem da Polícia Militar.

De acordo com a corporação, agentes do 14º BPM (Bangu) faziam um patrulhamento quando pararam dois veículos no local, que fica próximo à comunidade da Coreia, em Senador Camará.

Durante a revista, os policiais encontraram duas pistolas, carregadores e sete granadas. Os quatro criminosos e os materiais apreendidos foram levados à 34ª DP (Bangu).